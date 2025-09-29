الإثنين 29 سبتمبر 2025
ضبط 50 ألف قطعة حلوى فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ على  50 ألف قطعة حلوى منتهي الصلاحية بأحد المصانع، وتم التحفظ على المضبوطات وإغلاق المصنع، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على الأجهزة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

ضبط 7000 قطعة لوليتا و800 كيلو دواجن فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

