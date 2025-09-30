فوائد النوم للبشرة والشعر، عند الطالبات في سن المراهقة والجامعة

فوائد النوم للبشرة والشعر، النوم ليس مجرد راحة للجسم بعد يوم طويل من الدراسة أو النشاط، بل هو عملية حيوية تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.





وبالنسبة للطالبات في سن المراهقة والمرحلة الجامعية، يصبح النوم ضرورة مضاعفة، ليس فقط لتركيزهن الدراسي أو نشاطهن اليومي، ولكن أيضًا للحفاظ على جمال البشرة وصحة الشعر.

هذه المرحلة العمرية تتسم بكثرة التغيرات الهرمونية والضغوط الدراسية والاجتماعية، ما يجعل النوم عاملًا أساسيًا في دعم التوازن الداخلي والظهور بمظهر صحي وحيوي.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن النوم بالنسبة للطالبات في مرحلة المراهقة ضرورة أساسية توازي الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، وقلة النوم لا تؤثر فقط على التركيز والتحصيل الدراسي، بل تترك بصمات واضحة على البشرة والشعر، من شحوب الوجه وتساقط الشعر إلى زيادة حب الشباب وفقدان الحيوية.



لذلك، على الطالبات إدراك أن العناية بالجمال تبدأ من الداخل، وأبسط وأهم خطوة لذلك هي النوم المنتظم والكافي، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



أولًا: النوم وأثره على البشرة

إصلاح الخلايا وتجديد البشرة

خلال ساعات النوم العميق، يفرز الجسم هرمون النمو المسؤول عن إصلاح وتجديد الخلايا. هذا يعني أن البشرة تعمل على ترميم نفسها من أي تلف تعرضت له خلال النهار بسبب أشعة الشمس، التلوث أو استخدام مستحضرات التجميل. بالنسبة للطالبات، يساعد النوم الكافي على تقليل البقع الداكنة وحب الشباب، ويجعل البشرة أكثر إشراقًا.

تقليل الهالات السوداء والانتفاخات

من أبرز المشكلات التي تواجه المراهقات والطالبات الجامعيات قلة النوم بسبب المذاكرة أو السهر الطويل على الهواتف، وهو ما يسبب ظهور الهالات السوداء وانتفاخات تحت العين. النوم المنتظم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل هذه العلامات المزعجة، مما يمنح الوجه مظهرًا أكثر نضارة وحيوية.

الحفاظ على ترطيب البشرة

النوم يعزز توازن السوائل في الجسم. وعندما تنام الطالبة بانتظام، تصبح بشرتها أقل عرضة للجفاف أو الشحوب. بينما قلة النوم تؤدي إلى فقدان الترطيب الطبيعي، مما يسبب بهتان البشرة وظهور التجاعيد المبكرة.

التقليل من مشاكل حب الشباب

اضطراب النوم يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول، وهو المسؤول عن التوتر. ارتفاع هذا الهرمون يسبب زيادة إفراز الدهون في البشرة وبالتالي زيادة احتمالية انسداد المسام وظهور حب الشباب. أما النوم الجيد فيقلل من التوتر ويساعد على تهدئة الالتهابات الجلدية.

إبطاء علامات التقدم المبكر في السن

على الرغم من أن المراهقات والشابات في هذه المرحلة العمرية لا يفكرن كثيرًا في التجاعيد، إلا أن النوم الكافي يقي من ظهورها مبكرًا. أثناء النوم، يزيد إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على مرونة البشرة وشبابها.

النوم الجيد سر صحتك، فيتو

ثانيًا: النوم وأثره على الشعر

تحفيز نمو الشعر

خلال النوم العميق، تتحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يسمح لبصيلات الشعر بالحصول على التغذية الكافية من الفيتامينات والمعادن. هذا يساعد على نمو الشعر بشكل صحي وسريع، وهو أمر يهم الطالبات اللواتي يحرصن على مظهر شعورهن.

تقليل تساقط الشعر

التوتر والإرهاق الناتج عن قلة النوم يؤديان إلى تساقط الشعر وضعفه. النوم الجيد يقلل من إفراز هرمونات التوتر ويمنح فروة الرأس راحة كافية، مما يخفف من مشكلات التساقط التي قد تعاني منها الطالبات خلال فترات الامتحانات أو ضغوط الدراسة.

الحفاظ على لمعان وقوة الشعر

النوم يساعد الجسم على إنتاج البروتينات الأساسية ومنها الكيراتين، الذي يعد المكوّن الرئيسي للشعر. قلة النوم تقلل من إنتاج هذه المواد، فتظهر خصلات الشعر باهتة وضعيفة. أما النوم الجيد فيمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وقوة ملحوظة.

الحد من القشرة والجفاف

قلة النوم تؤثر على التوازن الهرموني للجسم، مما قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وزيادة القشرة. النوم المنتظم يساعد على استقرار الهرمونات ويقلل من هذه المشكلات.

ثالثًا: نصائح عملية للطالبات للحصول على نوم صحي

تنظيم مواعيد النوم: النوم والاستيقاظ في أوقات محددة حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم: الضوء الأزرق من الهواتف والكمبيوتر يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

تهيئة غرفة مناسبة: غرفة مظلمة وهادئة ودرجة حرارة معتدلة تساعد على نوم أعمق.

تجنب المنبهات ليلًا: مثل القهوة أو المشروبات الغازية التي تسبب الأرق.

ممارسة الرياضة الخفيفة: كالمشي أو التمارين البسيطة في النهار لتحسين جودة النوم.

