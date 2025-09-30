الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الأشموني يستقبل محافظ الإسماعيلية لتقديم التهنئة بالعيد القومي للشرقية

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ 144 للمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظتين، بما يعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ.

محافظ الشرقية يتفقد إنشاءات مستشفى أبو كبير المركزي الجديد

إعلاء المصلحة العامة للبلاد

رحب محافظ الشرقية بزيارة محافظ الإسماعيلية ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبحت تعمل وفق منظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط كافة المؤسسات والأفراد لإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين.

تنفيد 5299 مشروعا خدميا وتنمويا خلال عشر سنوات 

وخلال اللقاء أشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة خلال السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة تنموية شاملة أثمرت عن تنفيذ ٥٢٩٩ مشروع خدمي وتنموي بقيمة ٦٧ مليار و٧٠٠ مليون جنيه، وخلال شهر سبتمبر الجاري تم افتتاح ٥٣ مشروعًا جديدًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة مليار جنية لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وقال المحافظ: “نحن على استعداد دائم لتبادل الخبرات مع محافظة الإسماعيلية في مختلف المجالات، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظتين”.

محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بإدارتى ههيا وأبو كبير   

بحث سبل تعزيز التعاون المشترك 

من جانبه أعرب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن سعادته بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، مقدمًا التهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي الـ 144 لمحافظتهم، مؤكدًا أن زيارته اليوم تأتي في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظتين في الملفات ذات الإهتمام المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارا في ظل الدعم الكامل من القيادة السياسية وجهود الدولة المستمرة لبناء الجمهورية الجديدة.

