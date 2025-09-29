استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع والزحام

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا رسميًا بشأن واقعة التدافع والزحام الشديد داخل إحدى المدارس في حدائق أكتوبر الجديدة، والتي أثارت غضب أولياء الأمور بعد انتشار فيديو يُظهر حالة من الفوضى وسقوط عدد من الطلاب أثناء خروجهم، وذلك في استجابة عاجلة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل واقعة التدافع في مدرسة بحدائق أكتوبر

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التعليم أن التحقيقات الفورية أثبتت أن المدرس المسؤول عن تنظيم خروج الطلاب سمح لجميع المراحل الدراسية بالخروج في وقت واحد، ما تسبب في تكدس وتدافع شديد بين التلاميذ، أدى إلى سقوط بعضهم على الأرض وسط غياب تام للتنظيم والإشراف.

إجراءات وزارة التعليم بعد الحادث

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استبعاد مدير المدرسة والمسؤول عن تنظيم خروج الطلاب، والتحقيق مع مدير المدرسة وعدد من المشرفين المتواجدين أثناء الواقعة، ونزول لجنة ميدانية من المديرية لمتابعة الوضع داخل المدرسة، والتشديد على جميع المدارس في حدائق أكتوبر بضرورة تنظيم دخول وخروج الطلاب وفقًا لضوابط صارمة تضمن سلامتهم.



غضب أولياء الأمور ومطالب عاجلة

وكان العديد من أولياء الأمور عبّروا عن استيائهم من مشهد التدافع الذي انتشر عبر الفيديو، محذرين من العواقب الخطيرة التي قد يتعرض لها الطلاب في حال تكرار مثل هذه الوقائع، وطالبوا إدارة أكتوبر التعليمية بضرورة التدخل السريع ووضع آلية واضحة لتنظيم عملية الخروج اليومي، حفاظًا على حياة التلاميذ ومنع أي حوادث محتملة.

