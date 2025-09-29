محافظة الجيزة: نقل عيادة الباطنة وتجهيز ساحة انتظار جديدة بمستشفى أبو النمرس المركزي

قامت مديرية الشئون الصحية بالجيزة من خلال مستشفى أبو النمرس المركزي بنقل عيادة الباطنة إلى موقع جديد أكثر ملاءمة بما يضمن سهولة الحركة داخل المستشفى وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته المفاجئة، اليوم، بمستشفى أبو النمرس المركزي، وتكليفاته بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية وحسن استقبال المرضى ومرافقيهم من أهالي المركز.



كما تم تجهيز ساحة انتظار مخصصة للمرضى والمترددين على المستشفى بهدف تخفيف الزحام وتوفير بيئة أكثر راحة وإنسانية للمواطنين أثناء تلقيهم الخدمات الطبية.



ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية والتأكد من تنفيذ التكليفات الموجهة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وبما يواكب توجيهات الدولة نحو تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.