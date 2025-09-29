الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: نقل عيادة الباطنة وتجهيز ساحة انتظار جديدة بمستشفى أبو النمرس المركزي

ساحة الانتظار
ساحة الانتظار

قامت مديرية الشئون الصحية بالجيزة من خلال مستشفى أبو النمرس المركزي بنقل عيادة الباطنة إلى موقع جديد أكثر ملاءمة بما يضمن سهولة الحركة داخل المستشفى وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

جاء ذلك استجابة لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته المفاجئة، اليوم، بمستشفى أبو النمرس المركزي، وتكليفاته بضرورة تحسين مستوى الخدمة الطبية وحسن استقبال المرضى ومرافقيهم من أهالي المركز.
 

 

كما تم تجهيز ساحة انتظار مخصصة للمرضى والمترددين على المستشفى بهدف تخفيف الزحام وتوفير بيئة أكثر راحة وإنسانية للمواطنين أثناء تلقيهم الخدمات الطبية.
 

 

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الطبية والتأكد من تنفيذ التكليفات الموجهة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وبما يواكب توجيهات الدولة نحو تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو النمرس المنظومة الصحية محافظة الجيزة مديرية الشؤون الصحية بالجيزة محافظ الجيزة مديرية الشؤون الصحية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يغير مسار جولته ويفاجئ مستشفى أبو النمرس المركزي بزيارة

وزارة البيئة تشارك في الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية باليونان

محافظ الجيزة يتابع صرف الوجبات المدرسية لطلاب المدارس

وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتفقد مستشفى زايد المركزي ويتابع تطوير الخدمات الطبية (صور)

البيئة: إنشاء أول وحدة بيوجاز تعمل على مخلفات مجزر كفر شكر بالقليوبية

محافظة الجيزة تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات في شوارع الطالبية

تموين الجيزة يضبط 458 بطاقة تموينية في حملة مكبرة على المخابز

موعد عودة مياه الشرب بالهرم بعد إعلان انقطاعها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

رسميا، فيفا يخصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads