أخبار مصر اليوم: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.. استبعاد مسئولين بمدرسة في حدائق أكتوبر بعد واقعة التدافع

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة اليوم من خلال محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد في إزالة نحو ٦٠٠٠ متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة وأسماك الزريعة، والتي تعد ثاني الضربات القوية الموجهة ضد الصيد غير القانوني بالمنطقة.

وأوضحت د منال عوض أن فرق العمل بالمحمية تمكنت من إعادة إطلاق الطيور المهاجرة الحية إلى بيئتها الطبيعية، وإطلاق كميات من الزريعة داخل بوغاز الجميل حفاظًا على التوازن البيئي بالبحيرة، مشيرة إلى أن الصيادين المخالفين لاذوا بالفرار فور وصول الحملات البيئية إلى الموقع.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط "أسوان – القاهرة" في تمام الساعة 19:45، وذلك بعد الانتهاء من رفع آثار حادث خروج عربات قطار بضائع عن السكة في نطاق حوش محطة ببا بمحافظة بني سويف.

وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي ترتبت على الحادث، مؤكدة أنها تعمل على تلاشي آثار تلك التأخيرات تدريجيًا، مع التأكيد على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة حفاظًا على أمن وسلامة الركاب، وضمان استمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بيانًا رسميًا بشأن واقعة التدافع والزحام الشديد داخل إحدى المدارس في حدائق أكتوبر الجديدة، والتي أثارت غضب أولياء الأمور بعد انتشار فيديو يُظهر حالة من الفوضى وسقوط عدد من الطلاب أثناء خروجهم، وذلك في استجابة عاجلة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التعليم أن التحقيقات الفورية أثبتت أن المدرس المسؤول عن تنظيم خروج الطلاب سمح لجميع المراحل الدراسية بالخروج في وقت واحد، ما تسبب في تكدس وتدافع شديد بين التلاميذ، أدى إلى سقوط بعضهم على الأرض وسط غياب تام للتنظيم والإشراف.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

تؤكد محافظة القاهرة أن كل أعمال التطوير فى منطقة القاهرة الخديوية تتم تحت إشراف محافظة القاهرة، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى، وأن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وسط المدينة التاريخى، وعلاماته المميزة كمقهى جروبى، وكافيه ريش باعتبارهم جزءًا من ذاكرة القاهرة وثروتها المعمارية.

وتنفى محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى من قيام إدارة كافيه ريش التي يتبعها المقهى، أو الشركة المالكة لباقى العقار بإحداث أى تغييرات به، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتغيير خط سير جولته للقيام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو النمرس المركزي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة وقف المحافظ على شباك صرف العلاج للمرضي موجهًا برفع كفاءة الخدمة المقدمة وتوفير مقاعد انتظار مناسبة تخفف من معاناة المترددين على المستشفى مع التأكيد على زيادة تواجد الأطباء والإداريين في الأماكن الأكثر إقبالًا لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول المرضى على الدواء

