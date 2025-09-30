بعد فرض رسوم وقائية على واردات البيليت والمدرفل، ارتباك في سوق الحديد ومخاوف من ارتفاع الأسعار

دخل سوق الحديد في مصر حالة من الترقب والارتباك، بعد فرض الحكومة رسوما وقائية مؤقتة على واردات "البيليت" و"الصلب المدرفل"، في محاولة لحماية المنتج المحلي من منافسة الواردات الأرخص.

وعلى الرغم من أن بعض كبار المنتجين قرروا تثبيت الأسعار مؤقتا، إلا أن القرار أثار مخاوف واسعة من أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وبالتالي زيادة الأسعار، مما يزيد من أعباء قطاع البناء والعقارات الذي يعاني بالفعل من الركود، بحسب الشرق بلومبرج.

فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب

وبموجب القرار الذي تم تطبيقه منتصف سبتمبر الجاري، فرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رسوما بنسبة 16.2% على واردات خام "البيليت"، و13.6% على واردات "الصلب المدرفل"، وذلك لمدة 200 يوم.

وتأتي هذه الخطوة كاستجابة لشكاوى الصناع المحليين من تضررهم بسبب تدفق الواردات بأسعار منخفضة لا تنافس المنتج المحلي فحسب، بل قد تشكل "إغراقا" للسوق.

ردود فعل متباينة من المصانع

في أعقاب القرار، اختلفت استراتيجيات المصانع الكبرى، حيث أعلنت شركة حديد عز تثبيت سعر الطن عند 38.2 ألف جنيه لمدة 3 أشهر، وهو ما ساهم في تهدئة حدة الذعر في السوق.

كما قررت مجموعة المراكبي الإبقاء على سعرها عند 36 ألف جنيه للطن، مستفيدة من إنتاجها لنحو 70% من احتياجاتها من البيليت، وفي نفس الوقت أعلنت مجموعة عياد عن وقف عمليات البيع في السوق المحلية مؤقتا لإجراء تقييم كامل لتداعيات القرار، كما خفضت شركة بشاي للصلب سعرها بـ 400 جنيه للطن إلى 37,800 جنيه.

تأثير فوري وتهدئة مؤقتة

أدى الإعلان عن الرسوم في البداية إلى موجة من الشراء التحوطي من قبل التجار، مما دفعهم لرفع الأسعار بشكل مؤقت، إلا أن إعلان "حديد عز" عن تثبيت الأسعار أعاد الاستقرار النسبي للسوق، وإن كان الارتباك لا يزال سائدا.

فيما حذر مسؤولون في قطاع مواد البناء من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من ركود السوق ويرفع تكاليف الإنشاءات والعقارات.

واردات الحديد المصرية تنخفض

انخفضت قيمة الواردات المصرية من حديد الصب والصلب بنسبة 18.6% خلال النصف الأول من 2025، لتبلغ 2.1 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار تقريبًا خلال نفس الفترة من 2024، وفقا لبيانات حصلت "الشرق" عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، قال لـ"الشرق": إن رسوم الإغراق "تسببت في عمليات حجز كبيرة لشراء الحديد للتحوط من زيادة الأسعار. التجار رفعوا أسعار الحديد بعد قرار رسوم الإغراق، لكنها عادت لطبيعتها بعد هدوء السوق".

تثبيت الأسعار يهدئ السوق مؤقتا

أوضح الزيني أن قرار شركة "حديد عز" بتثبيت سعر الحديد 3 أشهر عند 38.2 ألف جنيه للطن، أعاد حالة الاستقرار إلى السوق وأنهى عمليات الشراء من أجل التحوط.

ومن جانبه، يقول محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن سوق الحديد والصلب في مصر تمر بحالة ارتباك وركود، وهو ما انعكس بدوره على قطاع مواد البناء بأكمله، بما في ذلك سوق الأسمنت.

ذكر مخيمر أن الأسعار الحالية تعد مرتفعة وغير عادلة مقارنة بالأسعار العالمية، لافتا إلى أنه في ظل انخفاض سعر الدولار وتراجع الأسعار في السوق العالمية، من المفترض ألا يتجاوز سعر الطن 31 ألف جنيه، إلا أن الأسعار في السوق المحلية بلغت نحو 38 ألف جنيه للطن لدى بعض الشركات الكبرى، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على حركة الإنشاءات ويرفع تكاليف العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الواردات المصرية من خامات الحديد

تراجعت قيمة الواردات المصرية من خامات الحديد بما فيها البيليت بنسبة 11.7% خلال النصف الأول من 2025، إلى 783.288 مليون دولار، مقابل 886.727 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.

تراجع إنتاج ومبيعات الحديد

كما تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 6 أشهر من 2025 بنحو 7% ليصل إلى 3.8 مليون طن مقارنة مع 4.157 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرا بركود أنشطة البناء.

وتشير البيانات إلى انخفاض حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 3% خلال الفترة من يناير إلى يونيو ليصل إلى 2.965 مليون طن مقابل 3.058 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

