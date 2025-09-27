السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قطاع العقارات يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا في البورصة خلال الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال جلسات الأسبوع، وجاءت التفاصيل كالتالي: 

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 3.45 مليار جنيه. 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه. 

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 2.14 مليار جنيه. 

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت  1.7 مليار جنيه. 

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت  1.7 مليار جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 35949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 44188 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 16160 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3902 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

كانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.493 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 43552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15881 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10501 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13978 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسى ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30

مواد متعلقة

7 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

88.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

360.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

584.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

67.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

بداية حمراء لتعاملات البورصة اليوم

الثلاثاء السعيد، البورصة تربح 78 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads