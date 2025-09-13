السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الغرفة التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر عن السعر العالمي

اسعار الحديد، فيتو
اسعار الحديد، فيتو

أسعار الحديد، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يُثار حول فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لا يستند إلى دلائل واضحة، موضحًا أن الحكومة تسعى في الأساس لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار، لا زيادتها.

هوية المصانع المطالبة بالرسوم غير معروفة

العشري أوضح أنه لا يعلم شيئًا عن المصانع الخمسة التي يُقال إنها طالبت بفرض الرسوم، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه أخبارًا على مواقع التواصل ولم يصل بشكل رسمي إلى الغرفة.

أسباب ارتفاع الحديد عن السعر العالمي

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة “المحور” إلى أن أسعار الحديد في السوق المحلي ما تزال أعلى من الأسعار العالمية بسبب الضرائب (14%) وارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، مؤكدًا أن أي رسوم إضافية ستنعكس سلبيًا على المستهلك.

تفاؤل بانخفاض الأسعار مع استقرار الدولار

العشري أبدى تفاؤله باستمرار انخفاض الأسعار نتيجة استقرار سعر الدولار ومساعي الحكومة لتقليل تكلفة الطاقة، فضلًا عن التوسع في طرح رخص جديدة لمصانع الحديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خام "البلت".

