الغرفة التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر عن السعر العالمي

أسعار الحديد، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يُثار حول فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لا يستند إلى دلائل واضحة، موضحًا أن الحكومة تسعى في الأساس لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار، لا زيادتها.

هوية المصانع المطالبة بالرسوم غير معروفة

العشري أوضح أنه لا يعلم شيئًا عن المصانع الخمسة التي يُقال إنها طالبت بفرض الرسوم، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه أخبارًا على مواقع التواصل ولم يصل بشكل رسمي إلى الغرفة.

أسباب ارتفاع الحديد عن السعر العالمي

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد، المذاع على قناة “المحور” إلى أن أسعار الحديد في السوق المحلي ما تزال أعلى من الأسعار العالمية بسبب الضرائب (14%) وارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، مؤكدًا أن أي رسوم إضافية ستنعكس سلبيًا على المستهلك.

تفاؤل بانخفاض الأسعار مع استقرار الدولار

العشري أبدى تفاؤله باستمرار انخفاض الأسعار نتيجة استقرار سعر الدولار ومساعي الحكومة لتقليل تكلفة الطاقة، فضلًا عن التوسع في طرح رخص جديدة لمصانع الحديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خام "البلت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.