الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

أسعار الحديد
أسعار الحديد

قررت شركات الحديد والصلب، رفع أسعار منتجاتها اليوم الخميس، وهذا بعد قرار وزير الاستثمار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).

وأعلنت شركتا المراكبي والجارحي عن زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 2000 جنيه للطن، ليصل إلى 37.5 ألف جنيه، بدلا من 35.5 ألف جنيه للطن في السابق.

تأثير التدابير الوقائية على السوق المصرية

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت والصلب، في إطار حماية صناعة الحديد المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي.

 وبحسب بيانات الأسعار المنشورة على موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب، فإن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق المصرية، مما يزيد من تكلفة البناء والتشييد في البلاد.

تأثير الرسوم على صناعة البناء والتشييد

مع هذه الزيادة في الأسعار، يتوقع العديد من الخبراء أن ترتفع تكلفة مشاريع البناء في مصر بشكل عام، يأتي ذلك في وقت حساس يشهد فيه قطاع العقارات في مصر نموا متزايدا، لكن هذه الزيادة قد تؤثر على الأعمال الصغيرة والشركات المقاولاتية التي تعتمد على الأسعار الثابتة.

فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات البيليت

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر إصدار قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).

كيف يؤثر قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت" على أسعار الحديد بالأسواق؟

وزير الاستثمار يقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت


وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تخضع الواردات من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها مصريا للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحديد البيليت قرار وزير الاستثمار شركات الحديد والصلب أسعار حديد التسليح تأثير التدابير الوقائية صناعة البناء والتشييد واردات البيليت قطاع العقارات

مواد متعلقة

كيف يؤثر قرار فرض الرسوم الوقائية على واردات "البيليت" على أسعار الحديد بالأسواق؟

وزير الاستثمار يقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

مصرع عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في الإسكندرية

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجاة اللواء محمود الحبشي مدير أمن التليفزيون المصري من حادث سير

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads