بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

قررت شركات الحديد والصلب، رفع أسعار منتجاتها اليوم الخميس، وهذا بعد قرار وزير الاستثمار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).

وأعلنت شركتا المراكبي والجارحي عن زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 2000 جنيه للطن، ليصل إلى 37.5 ألف جنيه، بدلا من 35.5 ألف جنيه للطن في السابق.

تأثير التدابير الوقائية على السوق المصرية

وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت والصلب، في إطار حماية صناعة الحديد المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وبحسب بيانات الأسعار المنشورة على موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب، فإن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق المصرية، مما يزيد من تكلفة البناء والتشييد في البلاد.

تأثير الرسوم على صناعة البناء والتشييد

مع هذه الزيادة في الأسعار، يتوقع العديد من الخبراء أن ترتفع تكلفة مشاريع البناء في مصر بشكل عام، يأتي ذلك في وقت حساس يشهد فيه قطاع العقارات في مصر نموا متزايدا، لكن هذه الزيادة قد تؤثر على الأعمال الصغيرة والشركات المقاولاتية التي تعتمد على الأسعار الثابتة.

فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات البيليت

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر إصدار قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت).



وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تخضع الواردات من المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط (البيليت)، المدرجة تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على ألا تقل عن 4613 جنيها مصريا للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.