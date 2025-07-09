الأربعاء 09 يوليو 2025
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اقتصاد

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

سعر طن حديد عز اليوم، سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنحو  226 جنيهًا، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء

ووفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء نحو 39542.7 جنيها، لتتراوح أسعار طن حديد عز بين 37300 جنيه و52 ألف جنيه. 

<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الحديد الاستثماري بالأسواق

فيما سجل سعر الحديد الاستثماري متوسط قدره 37894.9 جنيه للطن وفقًا للبوابة الحكومية، بزيادة قدرت بـ 354 جنيهًا في الطن.

<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

أسعار الحديد الاستثماري بالأسواق

وتراوحت أسعار طن الحديد الاستثماري بين 33500 جنيه و49 ألف جنيه في الأسواق.

<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

 أسعار الحديد اليوم الأربعاء في السوق

وعن أسعار الحديد اليوم الأربعاء في السوق، وفقًا للمعلن، فجاءت كالأتي: 

  1. بلغ سعر طن حديد بيانكو نحو  37500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 37900 جنيه.
  3. بلغ سعر طن حديد العتال نحو 36 ألف جنيه.
  4. بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 36 ألف جنيه.
<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

 

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء في السوق

  • بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 35 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 37500 جنيه
  • بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 34500 جنيه
  • بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 34 ألف جنيه
<strong>سعر طن الحديد اليوم الأربعاء</strong>
سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

 

سعر الحديد اليوم الأربعاء في السوق

  1. بلغ سعر طن حديد المراكبى نحو 37500 جنيه
  2. بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه
  3. بلغ سعر طن حديد العشري نحو 36200 جنيه

 

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