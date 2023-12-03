فوائد أبو فروة، لصحة القلب والعظام والدماغ

فوائد أبو فروة، أو الكستناء، عديدة ومذهلة، وأبو فروة هي ثمرة شتوية لذيذة وغنية بالفوائد الصحية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل البروتين، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، والفيتامينات والمعادن.



فوائد أبو فروة



وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد أبو فروة الصحية، عديدة، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي أبو فروة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم، ومنع الإمساك. كما تساعد الألياف على امتصاص الماء، مما يساعد على تليين البراز وسهولة تمريره.

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خفض مستويات الكوليسترول:

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في أبو فروة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز المناعة:

تحتوي أبو فروة على فيتامين C، وهو عنصر غذائي مهم لتعزيز المناعة ومقاومة العدوى.

تحسين صحة العظام:

تحتوي أبو فروة على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام. يساعد الكالسيوم على بناء العظام والحفاظ على قوتها، بينما يساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

حماية العينين:

تحتوي أبو فروة على اللوتين والزيازانثين، وهما من الكاروتينات التي تساعد على حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق.

تحسين صحة القلب:

تحتوي أبو فروة على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من التلف.

خفض مستويات السكر في الدم:

قد تساعد الألياف الغذائية الموجودة في أبو فروة على خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

تعزيز صحة الدماغ:

تحتوي أبو فروة على فيتامين E، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ.

بشكل عام، تعتبر أبو فروة من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تضيف قيمة غذائية كبيرة إلى النظام الغذائي. يمكن تناولها نيئة أو مطبوخة، أو استخدامها في العديد من الأطباق المختلفة.

فوائد أبو فروة

طريقة عمل أبو فروة

أبو فروة، أو الكستناء، هي ثمرة شتوية لذيذة وسهلة التحضير. يمكن طهيها بطرق مختلفة، مثل الشوي، أو السلق، أو القلي.

طريقة الشوي

تعتبر طريقة الشوي هي الطريقة الأكثر شيوعًا لطهي أبو فروة. وهي طريقة سهلة وبسيطة، وتوفر نتيجة لذيذة.

المكونات:

1 كيلوجرام أبو فروة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة

سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية.

اغسلي أبو فروة جيدًا، ثم جففيها.

باستخدام سكين حاد، اصنعي شقًا صغيرًا في كل حبة كستناء.

ضعي أبو فروة في صينية خبز، ثم رشيها بالملح والفلفل الأسود.

اخبزي أبو فروة لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي أبو فروة من الفرن، واتركيها تبرد قليلًا قبل تقشيرها.

طريقة السلق

المكونات

1 كيلوجرام أبو فروة

1/2 لتر ماء

1/2 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة

اغسلي أبو فروة جيدًا، ثم جففيها.

ضعي أبو فروة في قدر، ثم أضيفي الماء والملح.

سخني القدر على نار متوسطة، ثم اتركيه يغلي.

خففي النار، ثم اتركي أبو فروة يغلي لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج.

صفي أبو فروة من الماء، واتركيها تبرد قبل تقشيرها.

طريقة القلي

المكونات

1 كيلوجرام أبو فروة

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة

اغسلي أبو فروة جيدًا، ثم جففيها.

سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي أبو فروة إلى المقلاة، وقلبيها باستمرار لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

صفي أبو فروة من الزيت، واتركيها تبرد قبل تقشيرها.

نصائح لنجاح طهي أبو فروة:

لمنع أبو فروة من الانفجار أثناء الطهي، احرصي على عمل شق صغير في كل حبة كستناء.

إذا كنتِ تستخدمين طريقة الشوي، يمكنكِ إضافة القليل من الزبدة أو العسل إلى أبو فروة بعد إخراجها من الفرن.

إذا كنتِ تستخدمين طريقة السلق، يمكنكِ استخدام مرق الدجاج بدلًا من الماء.

إذا كنتِ تستخدمين طريقة القلي، تأكدي من أن الزيت ساخن تمامًا قبل إضافة أبو فروة.

طريقة تقديم أبو فروة

يمكن تقديم أبو فروة ساخنة أو باردة. يمكن تناولها بمفردها، أو استخدامها في العديد من الأطباق المختلفة، مثل الشوربات، والسلطات، والوجبات الخفيفة.