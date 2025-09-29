منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة نيوزيلندا في مونديال الشباب

يختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا خفيفا على أحد الملاعب الفرعية القريبة من مقر إقامته في العاصمة التشيلية سانتياجو

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مصيرية

مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره النيوزيلندي، غدا الثلاثاء، تعد مباراة مصيرية في مشواره بمونديال الناشئين، حيث يحتاج فيها الفراعنة لتحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل تجدد أماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة بعد خسارته لقاء الجولة الأولى أمام اليابان بثنائية نظيفة

كما أن مباراة الجولة الثالثة لمنتخب مصر ستكون أمام منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ولن تكون سهلة بحال من الأحوال، لذا فإن مواجهة نيوزيلندا تبقى الفرصة الوحيدة أمام الفراعنة من أجل التشبث بأمل التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب، فالفوز على نيوزيلندا سيضعه أمام فرصتين للتأهل، أحدهما أن يفوز على تشيلي في الجولة الأخيرة يرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويضمن رسميا حجز أحد بطاقتي المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى أمام في حال الفوز على نيوزيلندا والتعادل في الجولة الأخيرة أما تشيلي فربما تتبقى أمامه فرصة التأهل كأفضل توالت، بحسب نتائج باقي المجموعات.

ولكن في حالة الخسارة غدا أمام نيوزيلندا، سيكون أقرب إلى توديع البطولة من الدور الأول

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيوزيلندا، غدا الثلاثاء 30 سبتمبر في الجولة الثانية، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات المونديال.

