الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الشباب، ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة أمام اليابان

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

مونديال الشباب، خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراة الجولة الأولى في افتتاح كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل لا شيء. 

في المقابل، فاز منتخب تشيلي مستضيف المونديال على نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: اليابان - 3 نقاط

الثاني: تشيلي - 3 نقاط

الثالث: نيوزيلندا - بدون نقاط

الرابع: مصر - بدون نقاط

ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب، فيتو

وتلتقي مصر مع نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الفريقان لتحقيق فوزهما أو نقطتهما الأولى، بينما تلتقي اليابان مع المستضيفة تشيلي.

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الشباب منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب تحت 20 سنة نيوزيلندا اليابان تشيلي

مواد متعلقة

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر أمام اليابان 1-0 في الشوط الأول

طاهر أبو زيد واليماني يتصدران هدافي مصر في مونديال الشباب

الأكثر قراءة

بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

زادت "النص"، جنون الطماطم يضرب الأسواق اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صدامات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة ضد الزمالك

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد تحديد جلسة الأربعاء، ضوابط عودة انعقاد مجلس النواب

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مجانا، شروط ورابط التسجيل ببرنامج تعليم اللغة الألمانية بصندوق تطوير التعليم

ارتفاع كبير في اليوريا المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

زادت "النص"، جنون الطماطم يضرب الأسواق اليوم

بعد تحديد جلسة الأربعاء، ضوابط عودة انعقاد مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads