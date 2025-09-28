مونديال الشباب، ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة أمام اليابان

مونديال الشباب، خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراة الجولة الأولى في افتتاح كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل لا شيء.

في المقابل، فاز منتخب تشيلي مستضيف المونديال على نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

الأول: اليابان - 3 نقاط

الثاني: تشيلي - 3 نقاط

الثالث: نيوزيلندا - بدون نقاط

الرابع: مصر - بدون نقاط

ترتيب مجموعة مصر في مونديال الشباب، فيتو

وتلتقي مصر مع نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الفريقان لتحقيق فوزهما أو نقطتهما الأولى، بينما تلتقي اليابان مع المستضيفة تشيلي.

نظام التأهل لدور الـ16 في مونديال الشباب

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من مجموعات البطولة الـ6 إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

