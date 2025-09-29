السعودي خالد الطريس حكما للقاء مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب

مونديال الشباب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس لإدارة لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا، ضمن الجولة الثانية بمنافسات كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عاما.

طاقم حكام لقاء مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب

يدير مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا، خالد الطريس “حكما للساحة”، ويعاونه كلا من محمد العبري “مساعد أول” وعبدالرحيم الشمري “مساعد ثاني” ونازمي ناسارودين “حكما رابعا: وهليل زيرول ”حكم احتياطي".

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد مباراة شباب مصر ونيوزيلندا

ومن المقرر اقامة اللقاء غدا الثلاثاء ٣٠ سبتمبر الجاري على استاد خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو، في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت ٢٠ عاما.

أحد حكام النخبة في آسيا

ولد السعودي خالد الطريس في عام 1987 وحصل على الشارة الدولية للتحكيم في عام 2016، وكما له العديد من المشاركات المحلية والدولية. وهو أحد حكام النخبة في آسيا.

