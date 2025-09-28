الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

مصر أمام اليابان
مصر أمام اليابان

مونديال الشباب، تلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل. 

أهداف مباراة مصر واليابان

جاء هدف اليابان في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها ريون إيتشيهارا، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب اليابان بعد عرقلة من سيف الدين سفاجا للاعب اليابان.

 

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب اليابان الهدف الثاني عن طريق سوما كاندا بالدقيقة 48 من عمر المباراة، وجاء هدف اليابان الثاني بعد تسديدة قوية من سوما كاندا على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.
 

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم اليابان ونيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

 

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

أحمد وهب حارس مرمى 
سيف سفاجا 
أحمد عابدين 
عبد الله بوستنجي
مهاب سامي
تيبو جبريال
سليم طلب 
أحمد كاباكا
محمد عبد الله 
حامد عبد الله 
أحمد نايل

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع  نيوزيلندا، يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي، يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتذاع مباريات منتخب الشباب في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب اليابان مباراة مصر واليابان كاس العالم للشباب مونديال الشباب تشيلي منتخب مصر مصر أمام اليابان

مواد متعلقة

مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر أمام اليابان 1-0 في الشوط الأول

كباكا ومحمد عبدالله يقودان كتيبة منتخب مصر أمام اليابان في مونديال الشباب

الأكثر قراءة

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads