منتخب مصر يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالخسارة أمام اليابان بثنائية

مونديال الشباب، تلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

أهداف مباراة مصر واليابان

جاء هدف اليابان في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها ريون إيتشيهارا، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب اليابان بعد عرقلة من سيف الدين سفاجا للاعب اليابان.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب اليابان الهدف الثاني عن طريق سوما كاندا بالدقيقة 48 من عمر المباراة، وجاء هدف اليابان الثاني بعد تسديدة قوية من سوما كاندا على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.



ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم اليابان ونيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

أحمد وهب حارس مرمى

سيف سفاجا

أحمد عابدين

عبد الله بوستنجي

مهاب سامي

تيبو جبريال

سليم طلب

أحمد كاباكا

محمد عبد الله

حامد عبد الله

أحمد نايل

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا، يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي، يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتذاع مباريات منتخب الشباب في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم.

