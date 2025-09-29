موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في مونديال الشباب والقناة الناقلة

مونديال الشباب، يستعد منتخب مصر للشباب لملاقاة نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تشيلي

منتخب مصر يخسر أمام اليابان

وتلقى منتخب مصر للشباب الخسارة أمام اليابان 2-0 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

منتخب مصر يخسر أمام اليابان، فيتو

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيوزيلندا، غدا الثلاثاء 30 سبتمبر في الجولة الثانية، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات المونديال.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشبب أمام نيوزيلندا في تمام الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة

مهمة صعبة أمام شباب مصر بالمونديال

وأصبحت مهمة منتخب مصر معقدة، بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الأولى، ويتعين على منتخب الشباب الفوز في المباراتين القادمتين أمام نيوزيلندا وتشيلي، ليبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل بكأس العالم.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الأولى بمونديال الشباب، بجانب كل من، اليابان، وتشيلي، ونيوزيلندا.

