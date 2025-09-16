أخبار مصر: غزة تحترق بعد بدء الهجوم البري، طلب مثير من حفيد نوال الدجوي للنائب العام، قناة الأهلى تتحدث عن المدرب الجديد

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

بدعم أمريكي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عمليته البرية لاحتلال مدينة غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

تقدم عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، باستغاثة للنائب العام يطالبه فيها بأن يتيح له الفرصة لرؤية جدته الدكتورة نوال الدجوي ومناقشتها حول أمور كثيرة لا تعلم عنها شيئا وأهمها وفاة شقيقه أحمد الدجوي.

بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

تطورات جديدة في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتًا وتعادل مع إبني إيجابيا بالدوري الممتاز.

بعد بدء العملية البرية، إسرائيل تنفذ 37 غارة على غزة خلال 20 دقيقة وفرار جماعي للسكان

تواصل إسرائيل قصفها الجوي على قطاع غزة بصورة عامة ومدينة غزة بصورة خاصة، حيث تعرضت المدينة لـ 37 غارة خلال 20 دقيقة فقط.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في بطولتي دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كاتس بعد بدء العملية البرية: غزة تحترق ولن نتراجع حتى تكتمل المهمة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

مهرجان الجونة السينمائي يكشف اليوم تفاصيل دورته الثامنة في مؤتمر صحفي

يعقد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من عمر المهرجان، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

توقيت الإبلاغ وبداية الضربة، الكشف عن دليل تورط ترامب في هجوم إسرائيل على الدوحة

كشف مسئولون إسرائيليون عن تفاصيل جديدة بشأن التنسيق المسبق بين إسرائيل والولايات المتحدة، قبل أن توجه الأخيرة ضربة للعاصمة القطرية، الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، لاستهداف وفد حماس التفاوضي.

عشية بحث سعر الفائدة، تعيين مستشار لترامب عضوا بالاحتياطي الفيدرالي وبقاء ليزا كوك في منصبها

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، على تعيين ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، عضوًا في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بأغلبية 48 صوتًا مقابل 47.

بعد 4 أشهر من حكم محكمة النقض، تحرك جديد من دفاع "حبيبة الشماع" ضد "أوبر" العالمية

كشف محمد الأمين، المحامي دفاع أسرة الراحلة "حبيبة الشماع"، أنه تم اتخاذ خطوات قانونية جديدة ضد شركة "أوبر" العالمية بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

أمامكم "مهلة قصيرة جدا"، رسالة تحذير أخيرة من روبيو لـ حماس

حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، حركة حماس، وقال إن أمامها "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها في القبض على متهمين بالتعدي على سائق يعمل بإحدى شركات التوصيل وسرقته بسلاح أبيض في أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، والتسبب في إصابته بجروح بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين لضبطتهم.

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية بدأت من الرابعة فجرا وتنتهي التاسعة صباحا.

قلبك يدفع الثمن، تحذير خطير من النوم 6 ساعات فقط كل ليلة

حذّر استشاري أمراض القلب الهندي أميت كومار، المدير المشارك ورئيس طب القلب التدخلي بمستشفى «ساربودايا»، من أن النوم 6 ساعات فقط كل ليلة غير كافٍ ويشكل خطرًا جسيمًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

