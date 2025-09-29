الداخلية تنجح في كشف أخطر تشكيل عصابي صيني لخطف وابتزاز أسر الضحايا الأجانب

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف أخطر تشكيل عصابى صينى لخطف وابتزاز أسر الضحايا الأجانب.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بعدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختفاء سائحة صينية داخل البلاد.

و بالفحص تبين أن المتهمة، تم ضبطها وآخرين وفقًا لإجراءات مقننة ضمن تشكيل عصابى للاحتيال الإلكترونى يضم (8 عناصر من ضمنهم 3 يحملون جنسية دولتها ) تخصص نشاطهم الإجرامى باستدراج ضحاياهم " معظمهم من أبناء دولتها " بدعوى العمل بالبلاد بالتجارة الإلكترونية واختطافهم عقب وصولهم وإرغامهم على التواصل مع أهليتهم لسداد مبالغ مالية كفدية يتم إرسالها من خلال المنصات الإلكترونية.

وتمكن رجال الشرطة من استهدافهم وضبطهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم (أسلحة نارية وبيضاء وصواعق كهربائية - هواتف محمولة تحوى دلائل نشاطهم الإجرامى).

كما تمكن رجال الشرطة من تحرير أحد المختطفين من حاملى جنسية الدولة كان بصحبتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

