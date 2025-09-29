أخبار الفن اليوم: تطور الحالة الصحية لـ منير مكرم بعد نقله إلى المستشفى.. هشام جمال يدعم زوجته ليلى زاهر في العرض الخاص لمسلسل ولد وبنت وشايب

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تعرّض الفنان منير مكرم لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث يخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة.



وكشف مكرم أن الوعكة جاءت نتيجة إصابته بـ نزلة شعبية حادة، نافيًا ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية، وقال: "أنا بخير حاليًا لكن لسه تعبان وبالمستشفى.. وإن شاء الله خير، وبشكر كل الجمهور وكل اللي سأل عليا".

حرص الفنان أحمد زاهر وأسرته على دعم ابنته ليلى أثناء العرض الخاص في مسلسلها الجديد ولد وبنت وشايب، والتي تشارك فيه مع أشرف عبد الباقي، وحضر العرض الخاص للعمل المقام حاليا بصحبة زوجته وابنته.





انتهي المخرج طارق العريان من تصوير أحداث فيلم “السلم والثعبان 2”، تمهيدًا لطرحه بالسينمات، حيث نشرت الفنانة أسماء جلال عددا من الصور عبر خاصة الأستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من آخر يوم تصوير بالفيلم.





أحالت وكالة فرقة BTS، "بيج هيت ميوزك" التابعة لشركة HYBE، امرأة اقتحمت منزل نجم الكيبوب جونجكوك، أحد أعضاء الفرقة، إلى النيابة العامة، مؤكدة على مبدأ عدم التسامح المطلق تجاه أي سلوك غير قانوني.





تشهد أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، ظهوره في علاقات متعددة مع النساء، مما يجعله يقع في مشاكل وأزمات كثيرة بسبب هذه العلاقات.

كشف النجم الحائز علي جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، عن أفلامه المُفضّلة، لكل من: كريستوفر نولان، وسبيلبرج، وكوبريك.



وحدد ليو، Jaws، The Dark Knight،2001: A Space Odyssey، كأفضل أفلام يستمتع بمشاهدتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.