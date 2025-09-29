تطور الحالة الصحية للفنان منير مكرم بعد نقله إلى المستشفى

تعرّض الفنان منير مكرم لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث يخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة.

وكشف مكرم أن الوعكة جاءت نتيجة إصابته بـ نزلة شعبية حادة، نافيًا ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية، وقال: "أنا بخير حاليًا لكن لسه تعبان وبالمستشفى.. وإن شاء الله خير، وبشكر كل الجمهور وكل اللي سأل عليا".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم كان مشاركته في مسلسل "الكوتش"، المكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

المسلسل من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.