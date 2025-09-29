الإثنين 29 سبتمبر 2025
تطور الحالة الصحية للفنان منير مكرم بعد نقله إلى المستشفى

منير مكرم
منير مكرم

تعرّض الفنان منير مكرم لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث يخضع حاليًا للرعاية الطبية اللازمة.

 

وكشف مكرم أن الوعكة جاءت نتيجة إصابته بـ نزلة شعبية حادة، نافيًا ما تردد عن إصابته بأزمة قلبية، وقال: "أنا بخير حاليًا لكن لسه تعبان وبالمستشفى.. وإن شاء الله خير، وبشكر كل الجمهور وكل اللي سأل عليا".

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم كان مشاركته في مسلسل "الكوتش"، المكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

 

المسلسل من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.

