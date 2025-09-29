إحالة متعدية على منزل جونجكوك عضو BTS للنيابة وشركة HYBE تتعهد بـ"عدم التسامح المطلق"

أحالت وكالة فرقة BTS، "بيج هيت ميوزك" التابعة لشركة HYBE، امرأة اقتحمت منزل نجم الكيبوب جونجكوك، أحد أعضاء الفرقة، إلى النيابة العامة، مؤكدة على مبدأ عدم التسامح المطلق تجاه أي سلوك غير قانوني.

وفي بيان نشرته الوكالة عبر منصة و"Weverse" بتاريخ 29 سبتمبر، صرّحت "بيج هيت ميوزك" بحدوث "حوادث متعددة لمحاولات التعدي على سكن أحد الأعضاء. وقد أُحيلت بعض هذه القضايا الآن إلى النيابة، وسنحرص على تطبيق أقصى العقوبات".

سلسلة من حوادث الاقتحام لمنزل جونجكوك

يأتي هذا الإجراء بعد تعرض جونجكوك لحادثتي تعدي ومحاولة اقتحام منفصلتين هذا العام. ففي شهر يونيو، حاولت امرأة صينية في الثلاثينات من عمرها دخول منزله، وفي شهر أغسطس، نجحت امرأة في الأربعينات من عمرها في التسلل إلى الداخل، والذي أتي تبعًا لانتهاء المغني من خدمته العسكرية مباشرتًا.

وأوضحت "بيج هيت ميوزك" أن "الأفعال مثل زيارة أو التسكع حول مقر إقامة الفنان، ومراقبة منازله من الخارج، وتسريب المعلومات الشخصية، وجميع أشكال انتهاك الخصوصية الأخرى تندرج تحت الجرائم الجنائية مثل التعدي والمطاردة".

وأضافت الوكالة أن "مثل هذه الأفعال غير القانونية تسبب قلقًا وضيقًا شديدين للفنان"، مطالبة الجمهور بـ"التعاون في احترام خصوصية الفنان وسلامته لتعزيز ثقافة مشجعين آمنة وصحية".

كما أكدت الوكالة على أن سياستها تجاه الأعمال غير القانونية تقوم على مبدأ صفر تسامح، مشيرة إلى أن "التشهير والإهانات ونشر المعلومات الكاذبة سيُقابل أيضًا بـإجراءات قانونية".

وأشارت الوكالة إلى أن بعض القضايا التي رفعتها في العام الماضي قد أحيلت بالفعل إلى النيابة. ففي يوليو الماضي، "أُحيلت عدة قضايا إلى النيابة مع توصيات بـالاتهام. والقضايا التي رُفعت هذا العام هي أيضًا قيد التحقيق، حيث يتم استدعاء المشتبه بهم بموجب أوامر تنفيذية"، حسبما أوضحت.

وفي الختام، عبّرت الوكالة عن امتنانها لـ"الحب والتفاني" الذي يبديه مشجعو فرقة BTS، مؤكدة: "سنواصل المضي قدمًا، وستعمل بيج هيت ميوزك بلا كلل لحماية حقوق ومصالح فنانينا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.