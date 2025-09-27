جيمس جان: لم أكتب فيلم "Superman" ليمثل إسرائيل وفلسطين

علق المخرج الشهير ورئيس شركة DC جيمس جان، لأول مرة، عن التقارير التي أفادت بأن فيلم Superman، يمثل قضية فلسطين وإسرائيل والصراع القائم حاليا.

وأكد جيمس جان، في تصريحات صحفية، على أنه لم يكتب فيلم "سوبرمان ـ Superman" ليُمثل إسرائيل وفلسطين، قائلا:"كُتب هذا الفيلم ونُفِّذ بالكامل، قبل أيِّ توتر بين إسرائيل وفلسطين، ولا يزال الجميع يرفضون تصديق أن هذا ليس محوره.. إنه ليس كذلك، ببساطة، ليس كذلك، يمكنك أن تأخذ منه ما تشاء، وأن تُفهمه كما تشاء".

جيمس جان: سوبرمان وليكس لوثر يتعاونان في الجزء الجديد من SUPERMAN

وكشف المخرج جيمس جان، عن أن الجزء الجديد من فيلم SUPERMAN، يشهد تعاونا بين شخصية سوبرمان وليكس لوثر.

وأوضح جيمس، أنه يتطلع إلى بدء التصوير في أبريل 2026، قائلا في تصريحات صحفية: "إنها قصة عن ليكس لوثر وسوبرمان، اللذين يضطران للعمل معًا إلى حد ما ضد تهديد أكبر بكثير، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، ولكنه جزء كبير منه.. إنه فيلم ليكس بقدر ما هو فيلم سوبرمان.. لقد استمتعت بالعمل مع نيكولاس هولت.. أشعر بتقارب مع شخصية ليكس للأسف، أردت حقًا أن أصنع شيئًا استثنائيًا معهما، أنا ببساطة أحب السيناريو كثيرًا".

جيمس جان يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Superman القادم

وذكر المخرج جيمس جان، تفاصيل عن فيلم Superman القادم.

وقال جان: إن فيلم Superman الجديد، ستجري أحداثه ضمن مجموعة شخصيات التي التقينا بها بالفعل في الفيلم الأخير، حيث يكون سوبرمان عنصرًا مهمًا فيها”.

وطرحت شركة DC، فيلم "SUPERMAN"، بتاريخ ١٥ أغسطس الماضي، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد 45 يومًا من طرحه في صالات السينما.

وتوافر فيلم سوبر مان ـ Superman للمشاهدة حصريا، علي كلا من Apple TV، وAmazon Prime.

جيمس جان: انتهيت من كتابة معالجة لقصة فيلم "Superman" الجديد

وأعلن جيمس جان رئيس شركة DC السينمائية، أنه أنهى كتابة معالجة الجزء القادم من فيلم "Superman".

وأوضح جان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أنه انتهي تماما من كتابة معالجة لقصة الفيلم الجديد لـ Superman، مشهدًا بمشهد، ويعمل حاليا علي التحضير لكتابة السيناريو.

100 مليون دولار ميزانية تسويق فيلم SUPERMAN

وذكرت مصادر من داخل شركة DC، أن ميزانية فيلم SUPERMAN، بلغت 100 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن الـ 100 مليون دولار الخاصة بتسويق الفيلم، خارج ميزانية إنتاجه، والتي بلغت 225 مليون دولار.

وكشف الممثل ديفيد كورنسويت، أنه شاهد فيلم SUPERMAN، لأول مرة في العرض العالمي الأول للفيلم لتكون تجربته الأولى مع الجمهور.

وقال ديفيد في تصريحات صحفية: "لو شاهدته مبكرًا لربما شعرتُ بمزيد من الخجل، وأقلّ مما شعرتُ به تلك الليلة، وهو روح الجمهور الذي كان يُشجع سوبرمان هناك".

ديفيد كورينسويت يتحدث عن تجسيد شخصية SUPERMAN

وتحدث الممثل ديفيد كورينسويت، الذي يجسد شخصية SUPERMAN، في عالم DC الجديد، عن إمكانية قيادته لفيلم Justice League.

وقال ديفيد في تصريحات صحفية: "أعني، يبدو ذلك رائعًا.. لكنني لا أسمح لنفسي بالتفكير بهذه الطريقة للمستقبل، لأنك لا تريد أن تبني آمالًا كبيرة على شيء معيّن ثم يتجه في مسار مختلف.. “ما أحب أن أفعله هو أن أبقى في جهل سعيد، وعندما يخبرني جيمس جان بما سيحدث، أحصل على مفاجأة رائعة.. إذا كان Justice League في باله، فهذا أمر رائع بالنسبة لي… سنرى ما سيحدث”.

ورفض قاضٍ فيدرالي مؤخرا، الدعوى القضائية، التي قُدّمت من قبل ابن أخت شاستر وعائلته، لاستعادة حقوق النشر الدولية لشخصية سوبرمان، ومنع إصدار فيلم Superman الجديد.

وجاء رفض الدعوى القضائية بناء على عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وبذلك سيُعرض فيلم Superman الجديد، رسميًا في الدول التي كانت تختص الدعوى، على منع عرضه فيها، مثل المملكة المتحدة البريطانية، وكندا، وأستراليا وغيرها دون أي عوائق قانونية.

قضية فيلم Superman

وكانت دعوى قضائية قد أُقيمت في محكمة فيدرالية، بولاية نيويورك الأمريكية، نتيجة نزاع طويل الأمد حول حقوق الملكية الفكرية للشخصية الخارقة سوبر مان.

وتستند الدعوى إلى مطالبات شركة جو شوستر، أحد المبدعين الأصليين لسوبر مان، والتي تؤكد أن حقوق النشر الخاصة بالشخصية، والقصة قد عادت إلى الورثة في عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا.

وتزعم عائلة جو شوستر، المتمثلة في ورثته القانونيين، أن شركة الإنتاج العالمية، وارنر براذرز، فقدت حقوقها الدولية منذ سنوات، لكنها استمرت في استغلال الشخصية دون ترخيص أو تعويض.

ويعود أصل النزاع إلى عام 1938، عندما قام شوستر، وزميله جيروم سيجل، ببيع حقوق سوبرمان لشركة ديتيكتيف كوميكس، التي أصبحت لاحقًا دي سي كوميكس، مقابل 130 دولارًا فقط، ورغم أن محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة، قضت عام 2013 بعدم إمكانية استعادة الورثة للحقوق وفق القانون الأمريكي، إلا أن الدعوى الجديدة تعتمد على قوانين حقوق النشر في بلدان أخرى حيث يُزعم أن الحقوق قد عادت للتركة في 2017 وفي كندا عام 2021.

وطالب المحامي مارك توبروف، بوقف توزيع الفيلم في الدول المتنازع عليها، ما لم تحصل وارنر براذرز على ترخيص رسمي، مؤكدًا أن القضية لا تهدف إلى منع المعجبين من مشاهدة الفيلم، بل إلى ضمان تعويض عادل لمساهمة شوستر الأساسية في ابتكار سوبرمان.

