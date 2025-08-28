شائعات المواعدة تلاحق جيمين عضو BTS والممثلة سونغ دا إيون مجددا بعد فيديو غامض

أعادت الممثلة الكورية سونغ دا إيون إشعال شائعات مواعدتها مع جيمين، عضو فرقة الكيبوب BTS، بعد نشرها مقطع فيديو جديدًا على حسابها الرسمي في تطبيق "تيك توك". ويُظهر الفيديو سونغ دا إيون وهي تنتظر المصعد داخل شقة، وعندما تُفتح الأبواب، يظهر جيمين بشكل مفاجئ. تمازحه الممثلة، فيرد عليها جيمين مازحًا: "أوه، لقد أخفتني! هل كنتِ تعلمين أني قادم؟ لقد تعمدتُ ألا أخبرك."

ويُزعم أن الفيديو صُوِّر داخل مجمع "ناين ون هانام" الفاخر في حي هانام-دونغ بسيول، وهو المبنى نفسه الذي يُعرف بأن جيمين يقيم فيه. وقد أثار هذا الفيديو غير المتوقع موجة جديدة من التكهنات حول طبيعة علاقتهما، خاصة أن الشائعات حول مواعدتهما أو حتى العيش معًا قد انتشرت منذ عام 2022، دون أي تأكيد أو نفي رسمي من الطرفين.

وتفاقمت الشائعات لأول مرة في عام 2022 عندما نشرت سونغ دا إيون صورة لسماعات أذن لاسلكية منقوش عليها حرفا "J" و"S". وفي مناسبة أخرى، شاركت فيديو لشخص يرتدي حذاءً يشبه حذاءً كان يرتديه جيمين، ويظهر وجهه مخبأً بملصق زهرة، بينما كانت الخلفية تشبه المشهد من أحد فيديوهات فرقة BTS. كما نشرت الممثلة صورة لنفسها وهي ترتدي منتجات رسمية تحمل عنوان أغنية BTS الشهيرة "MIC DROP"، مما أضاف المزيد من الوقود إلى التكهنات.

في المقابل، يلتزم كل من جيمين ووكالته "بيغ هيت ميوزيك" الصمت التام، مما جعل سونغ دا إيون الهدف الرئيسي للتعليقات المسيئة والمضايقات عبر الإنترنت. وفي يونيو الماضي، تحدثت سونغ دا إيون عن هذه الشائعات خلال بث مباشر، وعبّرت عن غضبها قائلة: "لستُ أستحق الهجوم لمجرد أن الآيدول الذي تحبونه يحبني. أنا لم أكن البادئة. لذا توقفوا عن لومي، حسنًا؟ لا تعلمون ما الذي قد أفعله إذا غضبتُ حقًا. تتحدثون دائمًا عن الدعاوى القضائية، ربما تكونون أنتم من ستقاضون، هل فهمتم؟"

يُشار إلى أن جيمين (مواليد 1995) قد أكمل خدمته العسكرية الإلزامية في يونيو الماضي، وسيعود مع فرقة BTS للتحضير لعودة جماعية في ربيع 2026. أما سونغ دا إيون (مواليد 1991)، فقد بدأت مسيرتها الفنية في عام 2011 عبر مسلسل "Can't Live with Losing"، واكتسبت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج المواعدة الواقعي "Heart Signal Season 2" في عام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.