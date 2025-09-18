عمرو يوسف ينتهي من تصوير فيلم "السلم والثعبان 2" والعرض في هذا الموعد

انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير دوره في فيلم “السلم والثعبان 2”، الذي يقوم ببطولته مع أسماء جلال وحاتم صلاح.

ودخل العمل مرحلة المونتاج والميكساج حتى يكون جاهزًا للعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل الفيلم أنه من المفترض أن يتم عرض الفيلم بموسم رأس السنة السينمائي.

وأضاف المصدر أن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي كوميدي، حول شخصية أحمد الذي يقع في حب ملك ويتزوجها ثم ينفصلًا بسبب بعض المشكلات الشخصية، لكن ينتصر الحب في النهاية ويتزوجا مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2 هو ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسلة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

