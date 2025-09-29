أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز 2-1 على الزمالك ويتقدم للمركز الثالث بالدوري.. أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأحمر على الزمالك.. قمة الروح الرياضية تسود بين الفريقين
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
ليلة تألق الشحات، الأهلي يفوز 2-1 على الزمالك ويتقدم للمركز الثالث بالدوري
انتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز
أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك
حرص أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي علي تقديم التهنئة لزملائه في الفريق وجماهير الأحمر، بعد الفوز علي الزمالك في لقاء القمة اليوم ببطولة الدوري الممتاز.
الشحات قلب الموازين، كواليس ريمونتادا الأهلي أمام الزمالك في القمة 131 (فيديو)
خطف النادي الأهلي فوزا مثيرا أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي
شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة بعدما قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو إعادة ركلة جزاء للفريق الأبيض، بعد أن كان الحارس محمد الشناوي قد تصدى لها من تسديدة عبد الله السعيد.
قمة الروح الرياضية، ماذا حدث بين وليد صلاح وإداري الزمالك قبل مباراة القطبين؟ (فيديو)
شهدت مدرجات استاد القاهرة، لقطة تظهر الروح الرياضية بين مسئولي الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
تواجد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الأهلي والزمالك، المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمباريات الدوري المصري لموسم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
برونو لاج يصدم الأهلي ويرفض تدريب الفريق
كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن موقف برونو لاج المدير الفني السابق لبنفيكا وولفرهامبتون من تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج والأداء.
زيزو يشعل أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة (فيديو)
شهدت مدرجات استاد القاهرة أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة القمة التي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.
البنك الأهلي يخطف فوزا غاليا من الإسماعيلي 2-1 في الدوري المصري
خطف فريق البنك الأهلي فوزا غاليا من الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.
رسميا، فيفا يخصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، خصم 3 نقاط من منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026، لإشراكه لاعبًا غير مؤهل، مما أضعف آمالها في التأهل لنهائيات العام المقبل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا