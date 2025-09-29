أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز 2-1 على الزمالك ويتقدم للمركز الثالث بالدوري.. أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأحمر على الزمالك.. قمة الروح الرياضية تسود بين الفريقين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز

حرص أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي علي تقديم التهنئة لزملائه في الفريق وجماهير الأحمر، بعد الفوز علي الزمالك في لقاء القمة اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

خطف النادي الأهلي فوزا مثيرا أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة بعدما قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو إعادة ركلة جزاء للفريق الأبيض، بعد أن كان الحارس محمد الشناوي قد تصدى لها من تسديدة عبد الله السعيد.

شهدت مدرجات استاد القاهرة، لقطة تظهر الروح الرياضية بين مسئولي الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تواجد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الأهلي والزمالك، المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمباريات الدوري المصري لموسم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن موقف برونو لاج المدير الفني السابق لبنفيكا وولفرهامبتون من تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب تراجع النتائج والأداء.

شهدت مدرجات استاد القاهرة أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة القمة التي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

خطف فريق البنك الأهلي فوزا غاليا من الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، خصم 3 نقاط من منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026، لإشراكه لاعبًا غير مؤهل، مما أضعف آمالها في التأهل لنهائيات العام المقبل.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.