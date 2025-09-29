قمة الروح الرياضية، ماذا حدث بين وليد صلاح وإداري الزمالك قبل مباراة القطبين؟ (فيديو)

شهدت مدرجات استاد القاهرة، لقطة تظهر الروح الرياضية بين مسئولي الأهلي والزمالك، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الزمالك، على استقبال إداري الزمالك بالأحضان، في لقطة تظهر الروح الرياضية بين مسئولي الناديين.

قمة بلا تعصب، ثنائي الأهلي بجوار حارس الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

كما شهدت مدرجات استاد القاهرة، ظهور محمد مجدي أفشة وحمزة علاء ثنائي الأهلي، بجوار محمد عواد حارس الزمالك، في مدرجات استاد القاهرة، قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتواجد أفشة المستبعد من المباراة للإصابة وحمزة علاء بسبب عدم قيده بعد عودته من رحلة احتراف في البرتغال، بجوار محمد عواد حارس الزمكال المستبعد، في واقعة تعكش الروح الرياضية بين اللاعبين.

قمة بلا تعصب، ثنائي الأهلي بجوار حارس الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

زيزو يشعل أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

وشهدت مدرجات استاد القاهرة أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك، بسبب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأحمر، قبل مباراة القمة.

قمة بلا تعصب، ثنائي الأهلي بجوار حارس الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

وبدأت جماهير الزمالك بالهجوم على زيزو وتوجيه الهتافات ضد اللاعب، قبل أن تنتفض جماهير الأهلي للدفاع عن اللاعب والهتاف له.

قمة بلا تعصب، ثنائي الأهلي بجوار حارس الزمالك في مدرجات استاد القاهرة

استقبال خاص من جماهير الزمالك للاعبي الفريق وفيريرا قبل مواجهة الأهلي

فيما حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد القاهرة، على استقبال لاعبي الفريق والجهاز الفني بهتافات حماسية، لحظة نزولهم أرض الملعب قبل مواجهة الأهلي، في مباراة القمة اليوم الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأطلقت جماهير الزمالك الهتافات للمدرب فيريرا ولاعبي الفريق، وحرصت على تحفيزهم للفوز على الأهلي بمباراة القمة اليوم، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.