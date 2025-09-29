رسميا، فيفا يخصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، خصم 3 نقاط من منتخب جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026، لإشراكه لاعبًا غير مؤهل، مما أضعف آمالها في التأهل لنهائيات العام المقبل.

قرار الفيفا بخصم نقاط من جنوب أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، أن لجنته التأديبية أدانت جنوب أفريقيا لإشراكها لاعب خط الوسط تيبوهو موكوينا في فوزها على ليسوتو 2-0 في مارس الماضي، بينما كان من المفترض أن يغيب عن المباراة بعد حصوله على إنذارين في مباريات سابقة بالمجموعة الثالثة.

تم احتساب ليسوتو فائزة بالمباراة 3-0، وجُرِّدت جنوب أفريقيا من النقاط.

ترتيب جنوب أفريقيا بعد خصم النقاط الثلاثة

لا تزال جنوب أفريقيا تتصدر الترتيب، لكنها الآن بفارق الأهداف فقط عن بنين. ويملك كلا الفريقين 14 نقطة مع تبقي مباراتين.

