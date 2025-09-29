جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الأهلي والزمالك، المقامة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمباريات الدوري المصري لموسم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

تلقي اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخطره رسميا بموعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

كما أخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي ستقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تمام الخامسة بتوقيت المغرب، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب جيبوتي، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

