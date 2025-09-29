الإثنين 29 سبتمبر 2025
ندوة بمجمع إعلام الفيوم تعرض طرق تمويل مشروعات مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة

عقد مجمع إعلام الفيوم، بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، ندوة عن "الشمول المالى ودعم التمكين الاقتصادى للمرأة"، ضمن  محور الإعلام السكانى لاستراتيجية قطاع الإعلام الداخلى، وتم خلال الندوة عرض الإجراءات والضمانات لتمويل مشروعات لها سجل  تجارى وبطاقة ضريبية، ويتراوح التمويل ما بين 150 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، ومن البنوك المشاركين في مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة.

 

الشراكة بين مجمع اعلام الفيوم والمؤسسات الحكومية

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بمجمع اعلام الفيوم، إن تفعيل الشراكة والتعاون بين مجمع إعلام الفيوم وكافة المؤسسات يدعم قضايا التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المرأة والشباب فى مجال التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال، والاستفادة من المبادرات القومية التى تستهدف تحسين جودة الحياة.

 

دور الهيئة العامة للاستعلامات في التنمية

فيما قال محمد هاشم، مدير مجمع اعلام الفيوم، أن قطاع الإعلام الداخلى يلعب دورا هاما من خلال مجمعات الإعلام  على مستوى الجمهورية لرفع الوعى والتثقيف وتنمية المهارات وتعزيز التواصل مع كافة الشركاء لشرح القضايا الوطنية وتوضيح رؤية وتوجه الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤكدا  على التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة "معا لحماية أبنائنا من الإدمان"

مجمع إعلام الفيوم يناقش استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة

وقالت  عبير عبد المنعم  مسئول وحدة السكان بديوان محافظة الفيوم،  أن مبادرة التمكين الاقتصادى والشمول المالى التى تم إطلاقها فى محافظة الفيوم، خلال المرحلة الأولي والثانية، تهدف إلى العمل على دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية لكافة الفئات، وخاصة المرأة والشباب، والمساهمة فى الحصول على التمويل المالى،  للمشروعات، ودعم برامج ريادة الأعمال، ومن المستهدف تعميم المبادرة فى كافة القرى بالمحافظة، من خلال رصد المشكلات وتقديم الحلول لها.

