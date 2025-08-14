الخميس 14 أغسطس 2025
محافظات

مياه الفيوم: الصرف الصحي مستمر في تطهير الشبكات وصيانة محطات الرفع

تطهير الشبكات، فيتو
تطهير الشبكات، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاع الصرف الصحي مستمر في تنفيذ الخطة الدورية الشاملة لتطهير شبكات الصرف، وصيانة محطات الرفع بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان كفاءة وسلامة المنظومة ومنع تراكم الرواسب التي تسبب انسدادات أو أعطال بالشبكات.

وتستخدم أحدث المعدات الميكانيكية في أعمال التطهير والتنظيف، لضمان تدفق سليم للمياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمثل الصيانة الدورية  جزءًا من خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة.

انتظام فحص محطات الرفع

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، أن فرق الصيانة تعمل بانتظام على فحص وصيانة محطات الرفع، والتأكد من تطهير الشبكات وفق جداول زمنية محددة، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مشكلات لسرعة التعامل معها وحلها، وقد شملت الخطة الأخيرة تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الفيوم بشارع خط لطف الله الوسطاني باستخدام سيارة الفاكيوم، وخط منطقة نادي قارون، وشارع مصطفى كامل، إضافة إلى أعمال تطهير في مدينتي إطسا وأبشواي، ومركز الفيوم وعدد من القرى التابعة.

حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

 يذكر أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لمحطات رفع صرف صحي منشأة عبد الله بمدينة الفيوم، ومحطة رفع قرية جبلة، ومحطة رفع سنهور بمركز سنورس.

