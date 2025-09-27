الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

أحالت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي 57 محصلا تابعين لفرع الشركة بمركز سنورس إلي التحقيق، بزعم أن لديهم عجزا في توريد متحصلات استهلاك العملاء بلغ 15 مليون جنيه، تراكمت على مدار 5 سنوات.

اتهام بالتلاعب في يومية التوريد

يقول المحصلون، إن العجز ناتج تلاعب داخل الشركة في إيصالات التوريد اليومية، بدليل أن لائحة الشركة الداخلية تنص على إجراء جرد شهري للمتحصلات ولا يجوز أن يسلم الي المحصل حصة جديدة من الفواتير إذا وجد لديه عجز حتى لو جنيه واحد، كما أن الشركة تجري جردا سنويا ولم تكتشف العجز، موضحين أن هذا دليل على أن التلاعب كان يتم على المستندات بعد التوريد، حتي يتم التوريد اليومي للبنك بالمبالغ المثبتة في إيصالات التوريد المتلاعب فيها.

السداد أو الفصل من العمل

ولفت المحصلون إلى أن مسئولين بالشركة يهددونهم بالدفع أو العزل من الوظيفة ومقاضاتهم حتى يتم السداد، رغم أن كل المستندات علي سيستم الشركة تؤكد أن المحصلين يوردون متحصلاتهم مرتين أسبوعيا بانتظام، وإلا كانت الشركة أوقفت حصص الفواتير مع جرد الشهر الأول، أما يستمر التلاعب 5 سنوات فهذا أما يكون أعمالا في الرقابة أو تواطئ مع مشرف عام التحصيل.

رد الشركة على المحصلين

وقال محمد جمعة مدير إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العجز حقيقي لكن الملف كاملا محال النيابة العامة، وبناءا عليه لا يجوز للشركة الإدلاء بأي تصريحات حتى تنتهي التحقيقات، ووقتها ستعقد الشركة مؤتمرا صحفيا تسرح فيه كافة تفاصيل الواقعة وكيف اكتشفت؟ وأسباب تأخر اكتشاف الواقعة لمدة 5 سنوات.

يذكر أن المحصلين المتهمين بالعجز في قيمة متحصلاتهم، خضعوا لتحقيق لدى الشئون القانونية بالشركة اليوم السبت.

