السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، فيتو

أحالت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي 57 محصلا تابعين لفرع الشركة بمركز سنورس إلي التحقيق، بزعم أن لديهم عجزا في توريد متحصلات استهلاك العملاء بلغ 15 مليون جنيه، تراكمت على مدار  5 سنوات.

 

اتهام بالتلاعب في يومية التوريد

يقول المحصلون، إن العجز ناتج تلاعب داخل الشركة في إيصالات التوريد اليومية، بدليل أن لائحة الشركة الداخلية تنص على إجراء جرد شهري للمتحصلات ولا يجوز أن يسلم الي المحصل حصة جديدة من الفواتير إذا وجد لديه عجز حتى لو جنيه واحد، كما أن الشركة تجري جردا سنويا ولم تكتشف العجز، موضحين أن هذا دليل على أن التلاعب كان يتم على المستندات بعد التوريد، حتي يتم التوريد اليومي للبنك بالمبالغ المثبتة في إيصالات التوريد المتلاعب فيها.

 

السداد أو الفصل من العمل

ولفت المحصلون إلى أن مسئولين بالشركة يهددونهم بالدفع أو العزل من الوظيفة ومقاضاتهم حتى يتم السداد، رغم أن كل المستندات علي سيستم الشركة تؤكد أن المحصلين يوردون متحصلاتهم مرتين أسبوعيا بانتظام، وإلا كانت الشركة أوقفت حصص الفواتير مع جرد الشهر الأول، أما يستمر التلاعب 5 سنوات فهذا أما يكون أعمالا في الرقابة أو تواطئ مع مشرف عام التحصيل.

 

رد الشركة على المحصلين

وقال محمد جمعة مدير إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، إن العجز حقيقي لكن الملف كاملا محال النيابة العامة، وبناءا عليه لا يجوز للشركة الإدلاء بأي تصريحات حتى تنتهي التحقيقات، ووقتها ستعقد الشركة مؤتمرا صحفيا تسرح فيه كافة تفاصيل الواقعة وكيف اكتشفت؟ وأسباب تأخر اكتشاف الواقعة لمدة 5 سنوات.

مياه الفيوم تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات مسؤولي الإدارات الفنية المستدامة TSM

مياه الفيوم تكرم العاملين المتميزين

 

يذكر أن المحصلين المتهمين بالعجز في قيمة متحصلاتهم، خضعوا لتحقيق لدى الشئون القانونية بالشركة اليوم السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الشرب والصرف الصحى المشرف العام شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي كلمة مرور مياه الشرب والصرف الصحي مياه الفيوم مياه الشرب مليون جنيه

مواد متعلقة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "الاتحاد قوة"

"الفاجومى".. ما تيسر من سيرة أحمد فؤاد نجم.. قصائده تجاوزت حدود الجغرافيا والسياسة.. وأشعاره عبرت عن وجدان الناس فى لحظات الانتصار والانكسار

الأكثر قراءة

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين في شهر ربيع الثاني؟

هل تجوز قراءة القرآن والأذكار من الهاتف بدون وضوء؟..أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads