تطبيق التشغيل القياسي لمحطات إنتاج مياه الشرب بالفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها تركز على تطبيق التشغيل القياسي لمحطات إنتاج مياه الشرب بالمحافظة، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، وأن جهود الشركة تتركز في إجراء الصيانة الدورية والوقائية للمكونات الأساسية بالمحطات، (المضخات والصمامات والمعدات، بالإضافة إلى مراقبة جودة المياه في كافة مراحل المعالجة وفقًا للمعايير القياسية، وتحليل وتطوير عمليات الترسيب والترشيح والتعقيم لرفع الكفاءة) كما أن التدريب المستمر للعاملين، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتحسين إدارة المياه وتطوير البنية التحتية يسهم في تقليل الفاقد وتحقيق استدامة الموارد.

محطات مياه الشرب بالفيوم

وتضم محافظة الفيوم خمس محطات رئيسية لإنتاج مياه الشرب، تخدم ما يقرب من 4.2 مليون نسمة، إضافة إلى عدد من المحطات الفرعية منها.

محطة مياه جنوب الفيوم "العزب الجديدة" لطاقة الإنتاجية: 480 ألف متر مكعب / يومي ويتم تغذيتها من ترعة بحر حسن واصف، وجارٍ استكمال المرحلة الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بطاقة 120 ألف متر مكعب /يومي.

ومحطة مياه العزب القديمة بطاقة الإنتاجية: 129,600 متر مكعب / يومي، ويتم تغذيتها من ترعة بحر حسن واصف، ومحطة مياه شرق طامية، بطاقة إنتاجية 170 ألف متر مكعب /يومي ويتم تغذيتها من نهر النيل مباشرة، ومحطة مياه قحافة الجديد، الطاقة الإنتاجية 28,810 متر مكعب /يومي، ويتم تغذيتها من ترعة بحر يوسف، وجارٍ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمحطة القديمة ضمن “حياة كريمة”، ومحطة مياه سنورس (1 و2)، الطاقة الإنتاجية 7,856 متر مكعب يومي، ويتم تغذيتها من ترعة بحر المشمش.

كما تُشغّل الشركة أربع محطات فرعية تشمل، محطة أبو جندير والبرنس بمركز إطسا، ومحطة بني عتمان بمركز سنورس، ومحطة الريان بمركز يوسف الصديق

وتبذل فرق العمل قصارى جهدها على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى النمو العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها المحافظة.

