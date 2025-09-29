الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتفقد مستشفى زايد المركزي ويتابع تطوير الخدمات الطبية (صور)

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالجيزة، فيتو
قام الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بزيارة تفقدية شاملة إلى مستشفى زايد المركزي لمتابعة سير العمل وجهود التطوير داخل المستشفى.

أبرز محاور الزيارة

وشملت الزيارة تفقد توسعة الحضانات إذ يضم القسم حاليًا 4 حضانات، ويجري العمل على زيادتها لتصل إلى 8 حضانات لتلبية احتياجات الأطفال حديثي الولادة.

كما تم تفقد خدمة القسطرة القلبية بالمستشفى والتي توفر الخدمة للكبار، مع التأكيد على ضرورة تطويرها مستقبلًا لتشمل الأطفال أيضًا.

 

وتابع وكيل الصحة بالجيزة أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والتأكد من إزالة أي معوقات أمام الاستفادة القصوى منها، كما أكد على التزام الأطباء وأطقم التمريض والفنيين بالتواجد المنتظم داخل مواقع العمل.

وشدد على مراجعة سياسات الجودة والتأكد من تفعيلها بأعلى المعايير داخل المستشفى، كما وجه بالارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين.

وأكد الدكتور إسحق جميل أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة مديرية الصحة بالجيزة لتكثيف المرور الميداني على المستشفيات، بهدف متابعة التطوير المستمر وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة تليق بالمواطنين وتواكب رؤية وزارة الصحة في تحسين المنظومة العلاجية.

