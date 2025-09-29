الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع صرف الوجبات المدرسية لطلاب المدارس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من مدارس مركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وشملت الجولة تفقد مدارس: المنوات الثانوية بنين، والمنوات الثانوية بنات، وأسامة بن زيد الابتدائية (بنين وبنات)، والمنوات الإعدادية (بنين وبنات).
 

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية والاطمئنان على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب، ومستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول كما تفاعل مع الطلاب داخل الحصص الدراسية، وناقش طلاب المرحلة الثانوية حول آرائهم في نظام البكالوريا الجديد.
 

ووجّه المحافظ بمتابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع أي إشغالات بمحيطها مع العمل على تذليل العقبات كافة لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب.

كما تابع المحافظ حالة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب موجهًا بضرورة التأكد من سلامتها واستمرار توزيعها بشكل منتظم حفاظًا على صحة التلاميذ.
 

وشدد المحافظ على مراجعة وسائل الحماية المدنية داخل المدارس والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها، مع وجود مشرف في كل دور بالإضافة إلى مشرف عام يتابع انتظام تواجد المشرفين في أماكنهم.

وأكد على أهمية تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب وفترات الاستراحة بما يضمن سلامتهم ويمنع أي حالات تدافع.

وفي إطار متابعته الميدانية حرص المحافظ على التواصل مع أولياء الأمور والمواطنين خارج المدارس والاستماع إلى ملاحظاتهم خاصة ما يتعلق بالمسافة بين المدارس ومحل إقامتهم.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة سير العملية التعليمية والعمل على تحسين البيئة المدرسية بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

