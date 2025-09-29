البيئة: إنشاء أول وحدة بيوجاز تعمل على مخلفات مجزر كفر شكر بالقليوبية

عقدت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ برئاسة ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور محمد ممدوح الأمين العام للمؤسسة والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.

واستعرض ياسر عبدالله خلال الاجتماع أهم أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية، ومن أهمها إعداد دراسة تفصيلية شاملة حول كميّات المخلّفات الحيوانية المتولدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوى، والتى وفرت قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية مستقبلًا، حيث أشارت النتائج إلى إمكانية إنتاج ما يقرب من 60,6 ألف طن يوميًا من السماد العضوي عالي الجودة، مما يعود بالنفع على القطاع الزراعي وتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى ما يقرب من 31.5 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميًا.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود التعاون مع القطاع المصرفي لبحث سبل تمويل مشروعات الغاز الحيوي في مصر؛ حيث عقدت المؤسسة لقاءات مع عدد من البنوك من بينها البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، لبحث حجم الاستثمارات المطلوبة والحد الأدنى من التمويل اللازم لدعم هذه المشروعات.

وقد أوضحت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف النهائي لأول وحدة بيوجاز تعمل على مخلفات مجزر لإنتاج سماد عضوى وغاز حيوى، وذلك بمجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتى بدأ التشغيل التجريبي لها، وتعد هذه الوحدة نموذجا تجريبيا يتم تعميمه مستقبلا فى المجازر المطورة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة التنمية المحلية.

وأكد ياسر عبدالله خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بمعايير الاستدامة في جميع المشروعات، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها وتحقيق مردود بيئي واجتماعى واقتصادي مستدام.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو ٢٠١٥.

وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.

