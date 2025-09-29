الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بقرار من رئيس الوزراء:

الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلًا من 6 أكتوبر

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر  2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
 

