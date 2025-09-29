السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات الصعيد إلى طبيعتها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة القطارات إلى طبيعتها على خط "أسوان – القاهرة" في تمام الساعة 19:45، وذلك بعد الانتهاء من رفع آثار حادث خروج عربات قطار بضائع عن السكة في نطاق حوش محطة ببا بمحافظة بني سويف.

وقدمت الهيئة اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات التي ترتبت على الحادث، مؤكدة أنها تعمل على تلاشي آثار تلك التأخيرات تدريجيًا، مع التأكيد على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة حفاظًا على أمن وسلامة الركاب، وضمان استمرارية الخدمة بأفضل صورة ممكنة.

