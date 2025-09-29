الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

القاهرة تصدر بيانا حول تغييرات كافيه ريش بوسط البلد

تؤكد محافظة القاهرة أن كل أعمال التطوير فى منطقة القاهرة الخديوية تتم تحت إشراف محافظة القاهرة، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى، وأن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وسط المدينة التاريخى، وعلاماته المميزة كمقهى جروبى،  وكافيه ريش باعتبارهم جزءًا من ذاكرة القاهرة وثروتها المعمارية.

 

مدبولي: تطوير وسط البلد للحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري ونرحب بالقطاع الخاص

رد حاسم من رئيس الوزراء بشأن مستقبل ومصير منطقة وسط البلد

وتنفى محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية،  ومواقع التواصل الاجتماعى من قيام إدارة كافيه ريش التي يتبعها المقهى، أو الشركة المالكة لباقى العقار بإحداث أى تغييرات به، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وتؤكد إدارة كافيه ريش حرصها على الحفاظ على أن يظل المكان كما هو بيتًا للفن والثقافة والتاريخ، مشيرة إلى أن المكان لم يطرأ عليه أو على إدارته أى تغيير.

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

