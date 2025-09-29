القاهرة تصدر بيانا حول تغييرات كافيه ريش بوسط البلد

تؤكد محافظة القاهرة أن كل أعمال التطوير فى منطقة القاهرة الخديوية تتم تحت إشراف محافظة القاهرة، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى، وأن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وسط المدينة التاريخى، وعلاماته المميزة كمقهى جروبى، وكافيه ريش باعتبارهم جزءًا من ذاكرة القاهرة وثروتها المعمارية.

وتنفى محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى من قيام إدارة كافيه ريش التي يتبعها المقهى، أو الشركة المالكة لباقى العقار بإحداث أى تغييرات به، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وتؤكد إدارة كافيه ريش حرصها على الحفاظ على أن يظل المكان كما هو بيتًا للفن والثقافة والتاريخ، مشيرة إلى أن المكان لم يطرأ عليه أو على إدارته أى تغيير.

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

