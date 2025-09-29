وزارة البيئة تشارك في الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية باليونان

اختتمت وزارة البيئة مشاركتها فى فعاليات اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في العاصمة اليونانية أثينا، والذي يعد الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٢-٥ ديسمبر القادم.

وأكّدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أن استضافة المؤتمر في مصر يعد استثمارا لنجاحاتها في استضافة المؤتمرات الدولية، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، حيث نجحت في جمع أصوات العالم وتسليط الضوء على شواغلهم والخروج بنتائج تبني لخطوات هامة، سواء بعد استضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، ومؤتمر اتفاقية المناخ COP27 في ٢٠٢٢.

وقد شارك في الاجتماع: الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية السواحل والبحيرات والموانئ بوزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمنسق الفني لمؤتمر الأطراف، وهالة إبراهيم مدير عام إدارة الأزمات ونقطة اتصال المركز الإقليمي لمكافحة الطوارئ البحرية.

وتضمن الاجتماع صياغة عدد من القرارات ذات الصلة في شكل المسودة النهائية تمهيدا لاعتمادهم خلال المؤتمر.

وترأس الوفد المصري مجموعة العمل المسئولة عن صياغة إعلان القاهرة المقرر إطلاقه في نهاية مؤتمر الأطراف القادم.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري اجتماعا مع رئيس اتفاقية برشلونة الحالي ممثل دولة سلوفينيا، لتبادل الرؤى والسيناريوهات المقترحة حول تسليم الرئاسة المقبلة إلى جمهورية مصر العربية خلال فعاليات الشق الوزاري المقرر ضمن أجندة المؤتمر.

وتم عرض فيلم تسجيلي خلال الاجتماع حول نجاحات الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة في استضافة مؤتمرات الأطراف السابقة، سواء الخاص بالتنوع البيولوجي أو بالتغيرات المناخية، واستعراض الموقف الأخير للترتيبات المتعلقة بإقامة المؤتمر.

