اتحاد شركات التأمين يوصي بابتكار منتجات تدعم الطاقة المتجددة

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة أصبحت اليوم عنصرًا حاسمًا في تقييم المخاطر التي تواجه أصول شركات التأمين والتزاماتها المستقبلية؛ فهي تؤثر على حجم المطالبات السنوية، وعلى قيمة المحافظ الاستثمارية، بل وتمتد لتشمل سمعة الشركة في السوق وقدرتها على جذب العملاء والموظفين ذوي الكفاءات العالية.

وبالنظر إلى أن التشريعات العالمية تتجه بشكل متزايد نحو فرض ضوابط وإفصاحات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، فإن إدماج هذه المعايير لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والنمو في بيئة أعمال سريعة التغير.

التمويل المستدام ودور التأمين

يُعد التمويل المستدام أحد أهم هذه الأدوات، حيث يدمج بين:

-العوامل البيئية (E): مثل التغير المناخي، إدارة الموارد، تقليل الانبعاثات.

-العوامل الاجتماعية (S): مثل العدالة الاجتماعية، الصحة، المساواة في الفرص.

-عوامل الحوكمة (G): مثل الشفافية، المساءلة، مكافحة الفساد.

ويهدف التمويل المستدام إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق عائد اقتصادي وفي الوقت نفسه تُعزز الأهداف البيئية والاجتماعية. ومن بين آليات التمويل المستدام، يظهر التأمين الأخضر كأداة مالية .

مفهوم التأمين الأخضر

يمثل التأمين الأخضر تطورًا طبيعيًا لقطاع التأمين استجابةً للتحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة. فهو ليس مجرد منتج تأميني جديد، بل هو إطار عمل شامل يهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب صناعة التأمين. ويرتكز هذا المفهوم على فكرة أن شركات التأمين يمكن أن تكون أكثر من مجرد جهات تعويض عن الخسائر؛ بل يمكنها أن تكون محفزًا للتغيير الإيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويمكن تعريف التأمين الأخضر بأنه مجموعة من المنتجات والخدمات والممارسات التأمينية التي تهدف إلى تغطية المخاطر البيئية، ودعم المشاريع والتقنيات الخضراء، وتحفيز السلوكيات المستدامة، ودمج معايير ESG في استراتيجيات شركات التأمين، وتشمل:

تغطية مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الهيدروجين الأخضر).

تأمين المباني والسيارات الخضراء التي تراعي الكفاءة في استهلاك الطاقة.

التأمين ضد الكوارث المناخية مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات. التأمين المعياري الذي يوفر تعويضات مباشرة وسريعة عند وقوع ظواهر طبيعية محددة.

أهمية التأمين الأخضر لمشروعات الطاقة المتجددة

تواجه مشاريع الطاقة المتجددة عدة تحديات:

ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات نظرًا لتقلبات الطقس.

مخاطر تشغيلية مثل الأعطال الفنية.

مخاطر طبيعية مثل العواصف والأعاصير.

تردد المستثمرين والممولين بسبب هذه المخاطر.

وهنا يلعب التأمين الأخضر دورًا أساسيًا في:

ضمان التمويل: من خلال تقليل المخاطر وجعل المشاريع أكثر جاذبية للمستثمرين.

استقرار التدفقات النقدية: عبر تعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث أو الأعطال.

تحسين الربحية: بتقليل التكاليف غير المتوقعة.

تعزيز الاستدامة طويلة الأجل: من خلال دعم الثقة في هذه المشاريع.

كيف تساهم برامج التأمين الأخضر في تعزيز الاستدامة المالية لمشروعات الطاقة المتجددة؟

أولًا: الفوائد المادية

تخفيف الخسائر المالية أثناء الأزمات المناخية

أظهرت الدراسات أن الدول التي تطبق سياسات تأمين أخضر شاملة تتعرض لخسائر مالية أقل أثناء الأزمات المناخية، وذلك بفضل التعويض عن الأضرار وسرعة التعافي.

تعزيز الأمن المالي للمشروعات الخضراء

يوفر التأمين الأخضر تغطية مخصصة للمخاطر المرتبطة بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والزراعة المستدامة، مما يعزز من الأمان المالي لأصحاب المصلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.