لجنة التعويضات العامة باتحاد التأمين تعقد ورشة عمل متخصصة حول تأمينات الممتلكات والمسئوليات

عقدت لجنة التعويضات العامة باتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة حول التعويضات المعقدة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات (P&C Complex Claims)

ونظمت لجنة التعويضات العامة باتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة بعنوان “P&C Complex Claims” وتأتى هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل التى تعقدها اللجنة بهدف نشر الوعى وتعزيز المهنية في سوق التأمين، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية لذلك.

بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، من بينهم مارتن تايلور (كبير خبراء التسوية بشركة ماكلارينز – لندن)، وخالد أنور(المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت جلوبال أدفوسترز – الشريك المرتبط بماكلارينز)، ومات رونى (المدير المساعد الأول بشركة ماكلارينز – دبى).

افتتحت الورشة هديل عبد القادر – الأمين العام لاتحاد شركات التأمين المصرية – حيث رحبت بالحضور، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتى فى إطار حرص الاتحاد على دعم وتطوير قطاع التعويضات بما يسهم في تعزيز ثقة العملاء، ورفع كفاءة سوق التأمين المصرى، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال.

ومن جانبه، أوضح أيمن مأمون – رئيس لجنة التعويضات العامة بالاتحاد – أن بعض حالات التعويضات فى تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تتطلب نهجًا متخصصًًا يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة القانونية، مشيرًا إلى أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات السوق فى هذا المجال من خلال تبادل الخبرات وعرض حالات عملية. كما أكد أن تطوير آليات التعامل مع التعويضات المعقدة يساهم في خلق سوق أكثر كفاءة وشفافية، ويدعم ثقة العملاء في شركات التأمين، ويساعد على بناء بيئة مهنية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.

استعرض خالد أنور خبراته في تسوية المطالبات المعقدة، وقدم شرحًا تفصيليًا لموضوع المحاضرة حول Pre-Survey Expectationsسواء عند إصدار وثائق التأمين أو وقت وقوع الحادث، موضحًا أهمية معاينات الإصدار وتقييم الأصول والعوامل المؤثرة عليها مثل التعويم والتضخم والأخطار الجيوسياسية، إلى جانب الإجراءات الأولية لتحديد طبيعة المطالبة وآليات إشراك الخبراء المتخصصين حسب الحالة من خلال مستوى الخسائر وما له ذلك من تأثير إيجابى للغاية في تسهيل وتوضيح كيفية التعامل مع الحادث بشكل مهنى ممنهج يكون في صالح جميع الأطراف، وأوضح ذلك مع عرض حالة عملية تعرض فيها المؤمن له إلى خسارة لعدد من الألواح الالكترونية والتى يستغرق استبدالها كثيرًا من الوقت حيث يتم تصنيعها خصيصًا بمواصفات خاصة وليست ألواح جاهزة للبيع بشكل ميسر، كما أن ذلك سيؤثر بشكل مباشر نحو تأخر المؤمن له في تسليم المشروع الخاص به والذي يحتوى علي هذه الألواح الالكترونية.

ويظهر هنا جليًا أهمية استخدام الخبراء المتخصصين حيث تم الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصين في هذا المجال الخاص بالهندسة الالكترونية ذات الطبيعة الخاصة لمثل هذه الألواح والذي قام باختبار هذه الألواح في وجود ممثلي المؤمن له من مهندسين متخصصين وكذلك المهندس الاستشارى الممثل لمالك المشروع والذي سيتسلم المشروع لاحقًا من المؤمن له.

وقد أصدر الخبير المختص شهادات ضمان لكافة الألواح التي أثبتت الاختبارات عالية المهنية والدقة صلاحيتها وأنها سليمة وتعمل بكفاءة 100%، وقد كانت النتيجة مبهرة للجميع حيث اتضح سلامة ما يزيد عن 85% من الألواح الالكترونية والتى كان هناك شك كبير حول تلفها من حيث عدم كفائتها فى الأعمال الالكترونية الخاصة بها.

وبذلك يكون استخدام الخبراء المتخصصين بشكل جيد قد ساهم في الحفاظ على أعمال المؤمن له وعدم تأخره في تسليم أعماله بالإضافة إلى حصوله على شهادات ضمان تسانده وتؤيد سلامة موقفه.

كما تطرق المهندس خالد أنور إلى توضيح دور مراجعة المستندات وتحليل التوقعات والأخطار القانونية والتقنية المرتبطة بالمطالبة.

وتناول خالد أنور في محاضرته موضوعات معاينة موقع الحادث (On-site Inspection) والمستندات المطلوبة (Documentation) واستراتيجيات التسوية (Resolution and Settlement Strategy)، مع تطبيق عملي على حادث حريق ضخم، موضحًا أنه مهما كانت طبيعة الخسائر فإن المهنية الفائقة واستخدام الخبراء ذوى التخصص الفني والتقني المناسبين يجعل دراسة الخسائر مبسطة ومن ثم التوصل لماهية الأضرار وسهولة فحص الأدلة المستندية مع التوصل للتسوية بشكل ممنهج يلقى القبول لدى جميع الأطراف، ويكون ذلك علي سبيل المثال عن طريق تقسيم الممتلكات المتضررة إلى مجموعات وإلى فئات متناغمة بشكل مهنى يساهم بشكل مباشر في فحصها بشكل مهني منطقي مع دعم وإثبات قيمة الخسارة بشكل مبسط يسهل فيه التوصل إلى تسوية المطالبة.

أكد مارتن تايلور خلال ورشة العمل أن إدارة وتسوية التعويضات المعقدة تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التحليل الدقيق للأسباب الجذرية للحوادث، وحسن اختيار وإدارة الخبراء، والتقدير العادل للخسائر بما يتوافق مع شروط الوثائق، إلى جانب أهمية جمع الأدلة وشرح البنود للمؤمن لهم بوضوح.

وأضاف أن استعراض حالة الفيضانات الأخيرة في دبى أبرز حجم الأثر الاقتصادى والاجتماعى وطبيعة الأضرار المتنوعة التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية والأنشطة التجارية، مشيرًا إلى التحديات المتمثلة في ضخامة عدد المطالبات وتنوعها وضغوط الوقت، وما أظهرته من أهمية الاستجابة السريعة من خبراء التسوية.

وشدد تايلور على أن أبرز الدروس المستفادة تكمن في تعزيز خطط العمل البديلة الاستباقية لمواجهة الكوارث (Business Contingency/ Continuity Plan)، وتحسين التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة، ورفع وعى العملاء بشروط التغطية، مؤكدًا أن التأمين يظل أداة أساسية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ودعم استقرار الأسواق.

كما استعرض ماثيو رونى خبراته فى تسوية مطالبات فقد الأرباح (Business Interruption – BI) والمطالبات المرتبطة بالمحاسبة الجنائية مثل الجرائم الإلكترونية، استدعاء المنتجات والمسئوليات، تأخير بدء التشغيل، مطالبات الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم التقاضى

موضحًا الإجراءات المتبعة في هذه المطالبات من تكوين فرق العمل منذ اليوم الأول للحادث، مرورًا باستراتيجيات التخفيف وإعداد النماذج المالية الدقيقة، وحتى شرح الشروط الخاصة مثل الضرر المادى (Material Damage Proviso) وفترة التعويض القصوى (Maximum Indemnity Period) والتكاليف غير المؤمن عليها وحالات التأمين بدون الكفاية (Underinsurance) مع توضيح الفروق بين الربح المحاسبى والربح وفق الوثيقة والتكاليف الإضافية للعمل (ICW/AICW) وامتدادات التغطية الخاصة بتوقف الأعمال أو فقد الأرباح مثل فقد أو خسارة الإيجار.

كما وضح شرط الضرر المادى مقابلCBI وما هو ( CBI Contingent Business Interruption) أو امتداد الـ BI.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.