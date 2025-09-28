رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين محرك أساسي لتعزيز مستويات الادخار القومي

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية، ضمن افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين (SOA) لعام 2025، الذي نظمته الجمعية بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع اتحاد شركات التأمين المصرية.



كما قدم الدكتور فريد عرضًا تقديميًا عن جهود الهيئة في وضع التنظيمات والتشريعات الرامية لتطوير قطاع التأمين وعلى رأسها العمل على إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، وذلك بحضور ديف ديلون، نائب رئيس جمعية الاكتواريين (SOA) والرئيس القادم لها، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، وعدد من قيادات الهيئة والخبراء الاكتواريين وقيادات قطاع التأمين وخبراء ماليين وأكاديميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لمناقشة إعداد جيل متطور من الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبير الاكتواري.



تضمن المنتدى جلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تناولت الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتأثر بشكل رئيسي بالمخاطر والفرص الجديدة، من بينها تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية، والصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

قال الدكتور فريد خلال كلمته، إن مهنة الاكتواري تقوم بدور رئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين بشكل عام، وخاصة مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين.

أكد الدكتور فريد، استمرار الجهود التي تقوم بها الهيئة في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية، والتي أسفرت عن إتمام التعاون بين اتحاد شركات التأمين وعدد من المؤسسات التعليمية سعيًا لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة التعليم بعد الجامعي لذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لزيادة أعداد المؤهلين في العلوم الاكتوارية لسد العجز في هذا التخصص الهام لدعم فرص نمو هذا القطاع الحيوي ليس فقط للقطاع المالي غير المصرفي فحسب بل للاقتصاد المصري ككل.

ذكر أن هذا التعاون نتج عنه تخريج 15 طالبًا من الدفعة الأولى لدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية منهم 12 اجتازوا المسار الأول من الدبلومة ونجح 3 طلاب بالمسار الثاني في اجتياز امتحان الرياضيات المالية من جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك استكمالًا لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية خلال العام الجاري.

أوضح أن تنفيذ الدبلومات المهنية في هذا التخصص الملح والمطلوب سيؤدي إلى تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري ومد الشركات العامة في فروع التأمين المختلفة بكوادر متخصصة في هذا المجال.

أعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تطلعه لما ستسفر عنه أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين لعام 2025، المنعقد في القاهرة على مدار يومين من مخرجات بشأن تطوير التعليم الاكتواري محليًا وإقليميًا لدعم فرص نمو هذا القطاع المحوري.

كما استعرض خلال العرض التقديمي، القرارات التنفيذية التي تبعت إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2025، بجانب العمل على تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية IFRS 17 لتعزيز مستويات الاستقرار المالي ولتدعيم القدرة التنافسية للشركات، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال ديف ديلون، نائب رئيس جمعية الاكتواريين (SOA) والرئيس القادم لها، إن استضافة المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين في القاهرة محطة مهمة لمهنة الاكتواريين في المنطقة، وتابع أن تنظيم الجمعية منتديات إقليمية يأتي بهدف تطوير التعليم الاكتواري، كجزء من رسالتها العالمية، لتعزيز النمو المهني، وإطلاق أفكار جديدة؛ كما نعمل على خلق منصة للتعاون والابتكار والنمو تترك أثرًا طويل المدى؛ وتُعد القاهرة المكان الأمثل لهذه الحوارات المهمة.

ذكر أن جذور جمعية الاكتواريين تمتد إلى عام 1889، وأنها تُعد أكبر منظمة مهنية للاكتواريين في العالم، حيث تضم أكثر من 34 ألف عضو من المتخصصين في هذا المجال؛ ومن خلال البحث والتعليم، تتمثل رسالة الجمعية في تطوير المعرفة الاكتوارية وتعزيز قدرة الاكتواريين على تقديم المشورة المتخصصة والحلول الملائمة للتحديات المالية والتجارية والمجتمعية، وتتضمن رؤيتها أن يكون الاكتواريون المتخصصين الرواد في قياس وإدارة المخاطر.

فيما ذكر علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الخبير الاكتواري يمثل العقل المفكر والضامن لاستقرار واستدامة صناعة التأمين، وأنه ليس مجرد محلل للبيانات والأرقام، بل هو بمثابة مهندس مالي حيوي يضمن نجاح القطاع عبر تقييم المخاطر المعقدة، وتطوير المنتجات التأمينية، وتحديد الأسعار العادلة، والمساهمة الفعّالة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار المالي للشركات، في ظل اقتصاد متنامٍ ومتعدد المخاطر مثل مصر، يصبح الاستثمار في هذه المهنة ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد الزهيري التزام الاتحاد بتعزيز الكفاءات المهنية وتأهيل الكوادر، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في سوق التأمين المصري، موضحًا أن اتحاد شركات التأمين المصرية يعمل على سد الفجوة المهنية بأعداد الاكتواريين في سوق العمل من خلال تبني تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.

وأشار الزهيري إلى أن هذه البرامج تمثل ركائز أساسية في خطة الاتحاد لتطوير المهارات والكفاءات حيث تم تصميمها بالتماشي مع أعلى المعايير العالمية في مجال التأمين لضمان اكتساب المتدربين خبرات تطبيقية ملموسة انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التأمين.

وأضاف أن الاتحاد يؤمن بأن بناء قدرات الاكتواريين سيساهم بشكل مباشر في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميًا وعالميًا، وأعرب عن تطلعه أن يسفر هذا المنتدى عن نتائج إيجابية بهذا الشأن والعمل سويًا لدعم وتعزيز خبرات الكوادر الاكتوارية في الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابيًا على نمو صناعة التأمين وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية.

كما تقدم بخالص التقدير للجهد المبذول من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في الإصرار على تأهيل وتطوير القدرات وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للعمل في سوق التأمين، عبر تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية للخريجين، لاسيما وأن أعداد الاكتواريين في مصر لا تتناسب مع حجم السوق الحالي ومستهدفات الهيئة لتطوير وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.