بدء الفعاليات التمهيدية من بطولة الفروسية للجمهورية بنادي سموحة

بدء الفعاليات التمهيدية
بدء الفعاليات التمهيدية من بطولة الفروسية للجمهورية

شهدت ملاعب الفروسية بنادي سموحة الرياضى بمحافظة الإسكندرية، انطلاق فعاليات الإحماء والتدريبات للفرق المشاركة في بطولة الفروسية للجمهورية والتي تنطلق غدا وتستمر حتى السبت وتوزيع الجوائز على الفائزين من المشاركين.

 

صحة الشرقية تشمع مركزًا للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص ويديره طالب

محافظة الإسكندرية تعلن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للقبول بالثانوي العام

يأتى ذلك تحت رعاية مجلس إدارة نادي سموحة الرياضى برئاسة الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة النادى وبحضور المهندس محمد فريد رئيس لجنة الفروسية والمهندس أمير أبو الفتوح عضو نادى سموحة وعمر رجب عضو نادى سموحة

 


وشهدت الفرق المنافسة فعاليات التدريبات الجماعية والاحماء وبمشاركة نخبة من الفرسان والأندية الرياضية إلى جانب مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة وصفوة محبي وعشاق رياضة الفروسية


من جانبه، أكد المهندس أمير أبو الفتوح عضو النادى، أن انطلاق فعاليات  بطولة الجمهورية للفروسية غدا  الحلقة الأولى على ملاعب نادي سموحة ولمدة ٣ أيام، في تنظيم مميز يليق بقيمة ومكانة النادي، وبحضور كبار الشخصيات والضيوف من مختلف المجالات.

 

وأضاف أبو الفتوح، أنه تم التحضير والتنسيق لتوفير الأجواء الملائمة لجميع الفرق المشاركة للتنافس بداخل البطولة العريقة.

وأوضح عضو النادى، أن هذا  العام يشهد تنظيمًا مختلفًا واستعدادات استثنائية يبذل خلالها لجنة الفروسية برئاسة المهندس محمد فريد، وإدارة التسويق بالنادي، وكافة إدارات النادي، وبمساندة الأعضاء المتطوعين من أبناء سموحة، جهدًا عظيمًا على مدار الفترة الماضية لتقديم صورة مشرفة تليق باسم النادي.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن إقامة بطولة الفروسية يزداد فخرنا أن البطولة تُقام على أرض نادي سموحة، تحت رعاية مجموعة من أكبر الكيانات الاقتصادية والأسماء المرموقة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس المكانة المتصاعدة للنادي يومًا بعد يوم، كصرح رياضي واجتماعي عريق ورائد.

