السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تنفذ 58755 زيارة منزلية لكبار السن في أسبوع

صحة الشرقية تنفذ
صحة الشرقية تنفذ 58755 زيارة منزلية لكبار السن في أسبوع

أكد  الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة،  حيث أجروا ٢٠٤٩ زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة وزيارة منزلية لـ (٣٤) حالة لذوي الهمم بالاضافة الى  إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش.

صحة الشرقية: نجاح إجراء 6 عمليات جراحة عظام ومفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

زيارة 58755 فى الأسبوع 52

واشار البيلى الى ان إجمالى  عدد الزيارات التى  تم تنفيذها على مدار (٥٢) أسبوعًا بلغ (٥٨٧٥٥) زيارة منزلية وان الخدمات الطبية المقدمة تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وايضا  تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

 

تدخلات طبية متقدمة بمستشفيات المديرية 

 وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية  انه في حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك باستخراج قرار وزارى على نفقة الدولة لمن لم يتمتع بمظلة التأمين الصحى التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى، أما المتمتع بالتأمين فعلاجه يكون بمستشفيات الهيئة.

 المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ ٥٨٧٥٥ زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى من خلال (١٢٥) مركزًا طبيًا موزعًا على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية. 

صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

 مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار الى إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي   لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الفرق الطبية المتحركة الوحدات الصحية ارتفاع ضغط الدم ارتفاع السكر قرح الفراش

مواد متعلقة

صحة الشرقية: نجاح إجراء 6 عمليات جراحة عظام ومفاصل بمستشفى فاقوس المركزي

صحة الشرقية: إجراء عشر جراحات متنوعة بمستشفى فاقوس المركزي

صحة الشرقية: تكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads