صحة الشرقية تنفذ 58755 زيارة منزلية لكبار السن في أسبوع

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية استمرار الانتشار المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة، حيث أجروا ٢٠٤٩ زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة وزيارة منزلية لـ (٣٤) حالة لذوي الهمم بالاضافة الى إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش.

زيارة 58755 فى الأسبوع 52

واشار البيلى الى ان إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار (٥٢) أسبوعًا بلغ (٥٨٧٥٥) زيارة منزلية وان الخدمات الطبية المقدمة تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وايضا تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن.

تدخلات طبية متقدمة بمستشفيات المديرية

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية انه في حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك باستخراج قرار وزارى على نفقة الدولة لمن لم يتمتع بمظلة التأمين الصحى التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى، أما المتمتع بالتأمين فعلاجه يكون بمستشفيات الهيئة.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المتحركة بالوحدات الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ ٥٨٧٥٥ زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى من خلال (١٢٥) مركزًا طبيًا موزعًا على جميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة وذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار الى إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية "كبار السن " تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

