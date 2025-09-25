استفادة 84 ألف مواطن من خدمات "100 يوم صحة" بالشرقية خلال 24 ساعة

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة في حملة ١٠٠ يوم صحة، قدمت الخدمة الطبية خلال اليوم السبعون للحملة، لـ ٨٤.٢١٨ مواطنا.

رعاية كبار السن والعناية بصحة الام

أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الخدمات الطبية التى تقدمها الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحة المرأة والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالاضافة الى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال، ومبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا لطلبة المدارس، وفحص الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس منوهًا أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت الخط الساخن ١٥٣٣٥ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وتقديم المعلومات اللازمة لتعريفهم بالخدمات المتاحة وأماكن تواجده.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠مليون صحة لتقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تمثل نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية في مصر لتقديم خدمات طبية شاملة لجميع فئات المجتمع وتعزيز الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر.

