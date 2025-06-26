هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة للطلاب لزيارة تل بسطا وورش الفخار

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية رحلة للطلبة المشاركين في "منتدى الطفل" بالمحافظة، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق وورش الفخار بكفر محمد جاويش وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

رفع الوعى السياحى والأثري لدى الطلاب

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وذلك لخلق جيل واع من الأطفال مستشعر انتمائه لبلدة قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

عرض فيلم وثائقى عن رحلة العائلة المقدسة

هذا وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الرحلة شملت زيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا لمشاهدة "المنطقة الأثرية المفتوحة ومتحف تل بسطا وعرض فيلم توثيقي عن تل بسطا ورحلة العائلة المقدسة بقاعه العرض.

زيارة ورش تصنيع الفخار بقرية محمد جاويش

بالإضافة لزيارة ورش تصنيع الفخار بقرية محمد جاويش للتعرف على مراحل حرفة الفخار حتى المنتج النهائى وذلك للتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى الأجيال الجديدة والتعريف بتاريخ المحافظة العريق ومكانتها السياحية.وذلك بحضور هبة حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام وصلاح الدين مدير إدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بالشرقية.

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