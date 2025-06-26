الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة للطلاب لزيارة تل بسطا وورش الفخار

رحلة لطلبة الطفل
رحلة لطلبة الطفل لزيارة تل بسطا وورش الفخار

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية رحلة للطلبة المشاركين في "منتدى الطفل" بالمحافظة، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق وورش الفخار بكفر محمد جاويش وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

تنشيط السياحة بالشرقية تطلق فعاليات برنامج تنمية الوعي السياحي

رفع الوعى السياحى والأثري لدى الطلاب

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وذلك لخلق جيل واع من الأطفال مستشعر انتمائه لبلدة قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

عرض فيلم وثائقى عن رحلة العائلة المقدسة 

هذا وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن الرحلة شملت زيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا لمشاهدة "المنطقة الأثرية المفتوحة ومتحف تل بسطا وعرض فيلم توثيقي عن تل بسطا ورحلة العائلة المقدسة بقاعه العرض.

تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بـ 8 حرف في معرض الجيزة للمنتجات التراثية

زيارة ورش تصنيع الفخار بقرية محمد جاويش

 بالإضافة لزيارة ورش تصنيع الفخار بقرية محمد جاويش للتعرف على مراحل حرفة الفخار حتى المنتج النهائى وذلك للتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى الأجيال الجديدة والتعريف بتاريخ المحافظة العريق ومكانتها السياحية.وذلك بحضور  هبة حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام وصلاح الدين مدير إدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل بسطة الهيئة الاقليمية تنشيط السياحة محافظة الشرقية رحلة للطلبة المنطقة الآثرية ورش الفخار قرية محمد جاويش

مواد متعلقة

تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بـ 8 حرف في معرض الجيزة للمنتجات التراثية

تنشيط السياحة بالشرقية تطلق فعاليات برنامج تنمية الوعي السياحي

"تنشيط السياحة" بالشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة القومية بالزقازيق

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد من جامعة مصر الدولية

الأكثر قراءة

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

طالبات الثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفيزياء صعب وعايز تفكير (فيديو)

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

خدمات

المزيد

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقته بسماع أنباء سيئة

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

المزيد
الجريدة الرسمية