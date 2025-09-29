الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظات

تعيين عميد جديد لكلية الزراعة بجامعة الفيوم

بثينة يوسف فؤاد،
قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم ، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أعلن عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة بثينة يوسف فؤاد، عميدا لكلية الزراعة بجامعة الفيوم.

الاحتفال بيوم التميز الأكاديمي

وعلى صعيد آخر، نظمت وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الآداب جامعة الفيوم، احتفالا بيوم التفوق الأكاديمي، لتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتفوقين، لتشجيع التميز الأكاديمي وتقدير الجهود المبذولة خلال العملية التعليمية.

وقال عميد الكلية الدكتور محمد زايد، أن  الحفاظ على القيم والمبادئ الجامعية خلال العملية التعليمية، ضروري لترسيخ  المبادئ في نفوس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، والتميز الأكاديمي لا يقتصر على التحصيل العلمي فحسب، بل يشمل أيضًا الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية التي تُعد أساس التعليم الجامعي الناجح.

جامعة الفيوم تفتتح البرنامج التدريبي "مبادئ العمليات المصرفية" بالتعاون مع بيت الزكاة

جامعة الفيوم تناقش جدول أنشطة العام الجديد

فيما قال الدكتور طارق عبد الوهاب، العميد السابق للكلية،  أن التدريس رسالة سامية تتطلب الإخلاص والتفاني في سبيل تقديم الأفضل للطلاب، متابعًا أن التميز في مهنة التدريس يتحقق من خلال التطوير المستمر للذات، والاستعانة بأحدث الطرق التعليمية التي تحفز الطلاب على الإبداع والابتكار.

