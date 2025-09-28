أخبار الفن اليوم: أحمد السقا يعلق على الحادث الذي تعرض له مؤخرًا.. مي عز الدين تعود للبطولة المطلقة.. دنيا سامي تدعم رحمة أحمد في محنتها المرضية

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

علق الفنان أحمد السقا على الحادث الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، والذي تسبب في تحطم سيارته، حيث كتب منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: “اللهم لك ألف حمد وشكر، ويخلق الله من المحن منح، ومنحنى الله حبا كثيرا، لم أكن أدركه، ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا".

تعاقدت الفنانة مي عز الدين، على بطولة مسلسل درامي جديد يتكون من 15 حلقة، يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تعود مي من خلاله إلى البطولة المطلقة، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية بجانب بعض الأبطال.

يعود الفنان حمادة بركات خلال الساعات القليلة القادمة إلى مصر قادمًا من الولايات المتحدة الامريكية، لإقامة عزاء والدته التي وافتها المنية أمس السبت وشيعت جنازتها اليوم، والتي لم يتمكن من حضورها نظرًا لسفره.





نشرت الفنانة الشابة دنيا سامي، صورة جديدة للفنانة رحمة أحمد من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتدعمها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.



وعلقت دنيا سامي على الصورة قائلة: “أجمل لوك مريضة على الإطلاق، اخرجي بقى يا بنتي عايزين نشوف أشغالنا، سلامتك ياروح قلبي”.

وكانت الفنانة دنيا سامي، كشفت تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى.

كشفت ملكة جمال مصر السابقة “إنجي عبد الله” عن معاناتها مع المرض منذ 2019، حيث تحدثت عن تخلي زوجها السابق عنها، بعدما أصيبت بورم حميد في المخ.



وقالت إنجي عبر منشور بحسابها الرسمي على "فيس بوك" قالت خلاله، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب الطلاق، وبدأت أولى مراحل علاجها في عام 2019 برفقة أسرتها فقط، مشيرة إلى أن طليقها لم يكن موجودًا في هذه المرحلة، ولم يبدِ أي استعداد لمساعدتها، بل تزوج من أخرى قبل مرور عام كامل على الانفصال.

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن موعد عقد قرانها، حيث قالت إنها ستحتفل به يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها لن تقيم حفل زفاف، وسوف تقضي شهر العسل بين الجونة وبلجيكا وفرنسا.



وكانت الفنانة غادة إبراهيم، كشفت حقيقة خضوعها لعمليات التجميل خوفا من تقدمها بالعمر.





أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عودة برنامج التوك شو الشهير "مصر النهاردة" على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.





تأتي عودة البرنامج مع إطلاق البرنامج الاقتصادي اليومي الكبير (الاقتصاد24)، والبرنامج السياسي اليومي الذي حظي بنسب مشاهدة عالية (العالم غدًا)، وذلك في إطار تعزيز المحتوى بالقناة الأولى ضمن رؤية "عودة ماسبيرو".

