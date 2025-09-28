دنيا سامي تدعم رحمة أحمد في محنتها المرضية برسالة كوميدية

نشرت الفنانة الشابة دنيا سامي، صورة جديدة للفنانة رحمة أحمد من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتدعمها بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وعلقت دنيا سامي على الصورة قائلة: “أجمل لوك مريضة على الإطلاق، اخرجي بقى يا بنتي عايزين نشوف أشغالنا، سلامتك ياروح قلبي”.

وكانت الفنانة دنيا سامي، كشفت تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى.

وقالت دنيا سامي في تصريحات تلفزيونية: “رحمة لم تُصب بتضخم في الكبد أو الكلي بل هو كان التهابات في الكلى هي طلع عندها حساسية من حاجات كتير مع إني مكنش يبان عليها وهي كانت بتعمل اختبار لدوا هي المفروض تاخده ولكن حصلها الأزمة بسبب الاختبار”.

وأضافت: “وكان لازم تدخل الرعاية علشان يطمنوا عليها ولكن الحمد لله هي دلوقتي أحسن”.

